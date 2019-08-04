شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ديار للتطوير (DEYAAR) يبدا جني الأرباح -تحليل صباحي- 04-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بشكل طفيف نهاية تداولات الخميس الماضي، حيث انهى الجلسة عند مستوى 0.344 درهم، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 0.355 درهم، حيث يواجه المتوسط المتحرك لـ 200 يوم، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 0.33 درهم كمستوى اول ثم 0.31 درهم كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 0.36 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.335 وبين مستوى المقاومة هو 0.35 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد