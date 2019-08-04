شكرا لقرائتكم خبر عن الاثمار (ITHMR) يتلقى مقاومة في المستويات الحالية -تحليل صباحي- 04-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد السهم مكاسبه التي حققها خلال اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق الخميس منخفضا عند مستوى 0.265 درهم، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 0.274 درهم، ملامسا بذلك مستوى المقاومة الحالي عند 0.275 درهم، وهو المستوى الذي ظهرت عنده قوى بيعية نتوقع ان تدفع بالسهم لاسفل لمستوى الدعم 0.25 درهم في عملية جني أرباح في الاجل القصير، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.275 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.255 وبين مستوى المقاومة هو 0.27 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط