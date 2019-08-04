شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة إعمار مولز (EMAARMALLS) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 04-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تلقى السهم مقاومة قوية عند مستوى 2.17 درهم منعته من الارتفاع خلال الأسبوع الماضي، حيث تحرك لاسفل ليغلق عند مستوى 2.08 درهم، مقتربا من خط القناة الصاعدة قصير الأجل، وهو ما نتوقع ان يضغط على السهم خلال الأيام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم 1.90 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2.17 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.03 درهم وبين مستوى المقاومة هو 2.12 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط