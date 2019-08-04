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شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الإمارات للإتصالات (ETISALAT) ينخفض بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 04-08-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بفجوة سعرية في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 16.72 درهم، مسجلا ادنى مستوى خلال الجلسة، كما اختراق السهم القناة الصاعدة قصيرة الأجل، مما يجعل الأنظار تتجه لاسفل لمستويات قد تصل الى 16 درهم كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 17.20 درهم.
ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو16.50 درهم وبين مستوى المقاومة هو 16.90 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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