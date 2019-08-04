شكرا لقرائتكم خبر عن شركة اركان لمواد البناء (ARKAN) يقترب من هدفه السعري المتوقع الثاني -تحليل صباحي- 04-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقترب السهم من هدفه السعري المتوقع الثاني عند 0.53 درهم، والذي يشكل مستوى المقاومة الحالي، حيث انهى السهم تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 0.499 درهم، في ظل تدني ملحوظ لكميات التداول مقارنة بجلسة الأربعاء، ويلامس السهم حاليا خط الاتجاه الهابط طويل الأجل، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم في الاجل القصير للوصول لمستوى الدعم 0.46 درهم كمستوى اول ثم 0.40 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.53 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.47 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.52 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط