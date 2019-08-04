- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن شركة اركان لمواد البناء (ARKAN) يقترب من هدفه السعري المتوقع الثاني -تحليل صباحي- 04-08-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقترب السهم من هدفه السعري المتوقع الثاني عند 0.53 درهم، والذي يشكل مستوى المقاومة الحالي، حيث انهى السهم تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 0.499 درهم، في ظل تدني ملحوظ لكميات التداول مقارنة بجلسة الأربعاء، ويلامس السهم حاليا خط الاتجاه الهابط طويل الأجل، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم في الاجل القصير للوصول لمستوى الدعم 0.46 درهم كمستوى اول ثم 0.40 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.53 درهم.
ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.47 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.52 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر شركة اركان لمواد البناء (ARKAN) يقترب من هدفه السعري المتوقع الثاني -تحليل صباحي- 04-08-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.