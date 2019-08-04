شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة المنشآت الفندقية تستهدف تدريب 25 ألف عامل خلال ثلاث سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستهدف غرفة المنشآت الفندقية تدريب 25 ألف عامل فى القطاع الفندقى على مدار ثلاث سنوات، بواقع 8344 متدربا كل عام، ويأتى ذلك ضمن خطة اتحاد الغرف السياحية لتدريب العملين بقطاع السياحة فى التخصصات المختلفة، لرفع جودة الخدمات المقدمة للسائح.

وتتم الخطة التدريبية من خلال منحة الاتحاد الأوروبى المقدمة للحكومة المصرية، وتبلغ مليون و440 ألف يورو، يضاف إليها وفقا للاتفاق مع الاتحاد الاوروبى نسبة 20% هى نصيب وزارة السياحة من تمويل المشروع.

Advertisements

وأكد الاتحاد أن تنفيذ البرامج التدريبية بدأ بالفعل منذ إبريل الماضى، حيث سيبلغ إجمالى المتدربين على مدار العام 12 ألف فى كل القطاعات، منها المنشآت الفندقية، والسياحية، وشركات السياحة، والبازارات والمحال السياحية، والغوص والأنشطة البحرية.