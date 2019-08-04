الاقتصاد

"الفص".. أغلى أنواع المانجو فى السوق وسعر الكيلو يصل لـ50 جنيهًا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد المانجو الفص هى أغلى أنواع المانجو داخل الأسواق المصرية حيث يصل سعرها إلى أكثر من 50 جنيها، ويعود ذلك لقلة إنتاجها وبالطبع لمذاقها القوى، وبالرغم من صغر حجمها إلا انها تعد أكثر أنواع المانجو طلبا.

وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، إن المانجو الفص تعد أغلى فاكهة موجود بالأسواق حاليا حيث يتراوح سعرها بين 45 – 50 جنيها للكيلو، مشيرا إلى أنها تعد من أفضل وأجود الأصناف نظرا لما تتمتع به من مذاق فريد.

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مانجو الفص

 

وأضاف النجيب فى تصريح لليوم السابع أن سبب ارتفاع أسعار المانجو الفص إلى أنها تنتج من شجرة المانجو العويس، ولكن الإنتاج يكون نسبتها 1- 5  حيث كل 5 كجم مانجو عويس يقابلها كجم مانجو فص، ولهذا فإن أسعارها تكون ضعف العويس التى تباع بـ25 جنيها للكجم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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