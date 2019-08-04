شكرا لقرائتكم خبر عن كم جذبت دول غرب آسيا من الاستثمار الأجنبى؟.. الأمم المتحدة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جذب دول غرب آسيا نحو 193 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال آخر 6 سنوات.

وقال منظمة الأونكتاد للتنمية التابعة للأمم المتحدة أن دول غرب أسيا جذبت تحديدا 192.956 مليار دولار فى الفترة من 2013 حتى نهاية عام 2018 .

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وأضاف تقرير المنظمة أن دول غرب أسيا جذبت 40.342 مليار دولار عام 2013 ،وهو أعلى معدل استثمار نجحت الدول فى جذبه يليه عام 2016 ،جذبت 32.065 مليار دولار .

كما جذبت دول غرب أسيا 31.674 مليار دولار عام 2014 ،وجذبت 31.228 مليار دولار عام 2015.

ونجحت غرب أسيا فى جذب 28.383 مليار دولار عام 2017 ارتفعت الى 29.291 مليار دولار بنهاية عام 2018 وهى معدلات استثمار ضعيفة مقارنة ببقية الدول الأسيوية.