«سوق أبوظبي» يستكشف التعاون مع شنجهاي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

قام وفد من سوق أبوظبي للأوراق المالية برئاسة خليفة سالم المنصوري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالإنابة، بزيارة إلى بورصة شنجهاي، التقى خلالها «فنغ جيانج» الرئيس التنفيذي لبورصة شنجهاي، و«مونيكا زانغ» رئيسة مجموعة المؤسسات المالية، و«دايسي سوي» المدير الإداري لبنك «إتش إس بي سي» في الصين، كما التقى الوفد خلالها بكبار المسؤولين وأهم الممثلين للأسواق المالية الصينية.

وتأتي الزيارة في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة بين السوقين الماليين، وضمن استكشاف وتعزيز فرص الشراكة والتعاون والتي طالت مجالاتها مختلف القطاعات ونالت اهتمام مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، حيث بحث مع الجانب الصيني أطر التعاون المشترك واستكشفا الفرص وآفاق العمل الثنائي في المستقبل وعلى المديين القريب والبعيد.

وقال خليفة سالم المنصوري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالإنابة: «لقد كانت الزيارة ناجحة للغاية، حيث تضمنت اجتماعات مثمرة، ناقشنا خلالها مجموعة من القضايا التنظيمية وممارسات السوق التي تؤثر في جميع جوانب التبادلات التجارية، كما توافقنا في وجهات النظر حول ضرورة تشجيع تدفق المعلومات والحوار بيننا، واستكشفنا فرص الاستفادة من التقنيات الحديثة وتبادل الخبرات والتجارب، بين مؤسستنا ونظيراتها من المؤسسات الصينية».

وتناول الاجتماع السبل الأمثل للاستفادة من التقنيات الحديثة المستخدمة في أسواق المال العالمية وعمليات التبادل التجاري وشراء الأسهم والسبل المثلى لجذب الاستثمارات، كما بحثا الفرص المتاحة لإيجاد أرضية مشتركة لتكثيف التعاون وتبادل أحدث التقنيات التي يستخدمها الطرفان في التعاملات اليومية.

كما قدم دليل معايير الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة الذي أصدره السوق مؤخراً وذلك في إطار جهوده لتعزيز الاستدامة لدى الشركات المدرجة، حيث تتماشى مؤشراته مع مؤشرات المبادرة العالمية للتقارير وتتلاءم مع أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة.كما قدم شرحاً وافياً لأهداف الدليل، وما يمثله تأكيد وتعزيز المعايير المهنية العالية تجاه المستثمرين وأصحاب المصلحة الجدد.

وتعد بورصة شنجهاي كبرى البورصات الصينية ومن روادها على مستوى العالم، حيث تمثل الشراكة والتعاون معها فرصة لتبادل الخبرات والتجارب، لاسيما أن الاقتصاد الصيني يشهد نمواً ملحوظاً في حين أن النمو الاقتصادي العالمي يشهد تباطؤاً، بالإضافة إلى المستقبل الواعد للاقتصاد الصيني الذي يتجلى في مبادرة الحزام والطريق، والتي يتمخض عنها الكثير من المشاريع العالمية الكبيرة بشكل متواتر وفي مختلف المجالات.