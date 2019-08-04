شكرا لقرائتكم خبر عن 995 منشأة جديدة برأس الخيمة في النصف الأول بنمو 24% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة:عدنان عكاشة



سجلت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة 995 منشأة جديدة، خلال النصف الأول من العام الحالي (2019)، بنسبة نمو بلغت 24%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، منها 116 منشأة جديدة في المناطق الحرة، و69 فرعاً جديداً لمنشآت من داخل الإمارة وخارجها، فيما كان لشهر مايو النصيب الأكبر من تسجيل الرخص الجديدة، ب 193 منشأة، وبلغ عدد الرخص المجددة خلال النصف الأول من العام الجاري 9,114 منشأة.

وقال محمد حسن السبب المدير العام لغرفة رأس الخيمة ل ”الخليج 365”: إن المنشآت المسجلة في غرفة رأس الخيمة في النصف الأول من العام الحالي، وفق درجات العضوية في الغرفة، والمصنفة حسب رأسمال المنشأة، تضمنت 79 منشأة جديدة ضمن الدرجة الخاصة، بنسبة 9.9%، و46 منشأة في الدرجة الممتازة، بنسبة 5.8%، وسجلت الدرجة الأولى 86 منشأة، بنسبة 10.8%، في حين استأثرت الدرجة الثانية بالنسبة الكبرى من المنشآت المسجلة، ب 321 منشأة، بنسبة 40%، واشتملت الدرجة الثالثة على 252 منشأة، بنسبة 31.5%، وسجلت 16 منشأة تحت الدرجة الرابعة، بنسبة 2%.

الشكل القانوني

وبين السبب أن المنشآت الفردية استحوذت على النسبة الكبرى من بين العضويات المسجلة في الغرفة، ضمن تقسيم المنشآت حسب الشكل القانوني، خلال النصف الأول من عام 2019، حيث بلغت حصتها النسبية 38.4%، بإصدار 382 عضوية جديدة، جاءت بعدها «شركة أعمال مدنية»، ب 246 منشأة جديدة، بنسبة 24.7%، فيما بلغ عدد العضويات للشركات ذات المسؤولية المحدودة 218 عضوية جديدة، بنسبة 21.9%. وبلغت حصة المواطن وكيل الخدمات 13.4%، ب 133 منشأة، وشركات التضامن وشركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة 5 عضويات جديدة لكل منهما، وسجلت 3 أفرع لشركات أجنبية، وعضوية واحدة لكل من «شركة توصية بسيطة» وشركة مساهمة عامة، بجانب تسجيل فرع شركة خليجية واحدة.

حصص القطاعات

وأوضح أن إجمالي عدد المنشآت في القطاعات المختلفة عادة ما يفوق عدد المنشآت المسجلة، في ظل ممارسة المنشأة الواحدة لأكثر من نشاط، وتوزعت المنشآت على 13 قطاعاً مختلفاً، خلال النصف الأول من 2019، عبر تصنيف المنشآت وفق التصنيف الاقتصادي القياسي الدولي الموحد، واستحوذ قطاع التجارة وخدمات الإصلاح على نصيب الأسد من المنشآت المسجلة في الغرفة خلال الأشهر الستة الأولى، بنسبة 40.6%، ب 719 منشأة، وحظي قطاع التشييد والبناء بالمركز الثاني من حيث عدد العضويات الجديدة، التي بلغ عددها 360 عضوية، بنسبة 20.3%، ثم قطاع الفنادق والمطاعم ثالثاً، ب 212 عضوية جديدة، بنسبة 12%، أعقبها قطاع العقارات والتأجير وخدمات الأعمال، ب 150 عضوية جديدة، بنسبة 8.5%، وجاء تالياً قطاع الخدمات المجتمعية والشخصية الأخرى ب 116 عضوية، بنسبة 6.6%، ثم قطاع الصناعات التحويلية، ب 115 عضوية جديدة، بنسبة 6.5%، وقطاع النقل والتخزين والاتصالات ب 42 منشأة، بنسبة 2.4%، وتوزعت بقية المنشآت على القطاعات الأخرى المختلفة، وهي بالترتيب (قطاع التعليم - قطاع التعدين واستغلال الثروات الطبيعية - قطاع الصحة والعمل الاجتماعي - القطاع المالي - قطاع الزراعة - قطاع الكهرباء والماء والغاز).

التوزيع الجغرافي

وأشار المدير العام لغرفة رأس الخيمة إلى أن المنشآت المسجلة في الغرفة توزعت على مناطق إمارة رأس الخيمة، حيث استحوذت منطقة النخيل على أكبر حصة من المنشآت الاقتصادية الجديدة في الإمارة، خلال النصف الأول من عام 2019، بواقع 189 منشأة جديدة، بنسبة 19%، تلتها منطقة القصيدات ب 77 منشأة جديدة، بنسبة 7.7%، ثم منطقة رأس الخيمة ب 63 منشأة، بحصة نسبية بلغت 6.3%، بعدها منطقة الغيل، جنوباً، حيث سجلت 52 منشأة جديدة، بنسبة 5.2%، ثم الجزيرة الحمراء، التي سجلت فيها 48 منشأة، بحصة بلغت 4.8%، أعقبتها منطقة جلفار 43 منشأة، بنسبة 4.3%، ثم منطقة الظيت الجنوبي ب 42 منشأة، بنسبة 4.2%، ومنطقة دهان سجلت 30 منشأة، ثم الرمس 27 منشأة جديدة، المعمورة 26 منشأة جديدة، المعيريض والفلية بتسجيل 24 منشأة جديدة في كل منهما، وتوزعت بقية المنشآت بين مناطق رأس الخيمة الأخرى، مثل الدقداقة والخران وشمل وشعم وأذن وغيرها.

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القوى العاملة

وقال السبب: إن عدد القوى العاملة المقدرة في نهاية النصف الأول من عام 2019 بلغ 2,510 عمال، وبلغت رؤوس الأموال المقدرة والمخطط لها في الاستثمارات الجديدة خلال الفترة ذاتها 602 مليون و820 ألف درهم، ولا تشمل قيمة رؤوس الأموال المقدرة قيمة رؤوس أموال 116 منشأة في المناطق الحرة، و69 فرعاً لمنشآت داخل الإمارة وخارجها.

جنسيات المستثمرين

ووفقاً لمحمد السبب، أظهرت إحصائية العضويات الجديدة لعام 2019، أن جنسيات الاستثمارات الجديدة توزعت على 60 جنسية من مختلف أنحاء العالم، وكان أصحاب الجنسيات الأكثر استثماراً في رأس الخيمة من الأردن والسودان والهند والولايات المتحدة وباكستان وبنجلاديش ومصر، ثم بقية الجنسيات.

شهادات المنشأ

أضاف: بلغ مجموع شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة 12,809 شهادات، ل 135 دولة حول العالم، خلال النصف الأول من 2019، وتصدر مارس/ آذار الشهور، التي شهدت إصدار العدد الأكبر من شهادات المنشأ، ب 2,426 شهادة، وبلغت قيمة السلع المصدرة من إمارة رأس الخيمة لهذه الشهادات نحو 3.5 مليار درهم.

وقال السبب: إن أكثر الدول، التي أصدرت شهادات المنشأ لها، خلال النصف الأول من 2019، هي المملكة العربية السعودية، بإصدار 2,965 شهادة لها، بقيمة سلع وصلت إلى نحو 568.9 مليون درهم، أعقبتها سلطنة عمان، ب 1141 شهادة، بقيمة سلع بلغت نحو 137.6 مليون درهم، ثم الشهادات الصادرة لدولة الإمارات، ب 815 شهادة، بقيمة سلع بلغت 218 مليون درهم تقريباً، تلتها أستراليا ب 791 شهادة، بقيمة سلع بلغت نحو 38 مليون درهم، والهند 748 شهادة، بقيمة سلع 331.3 مليون درهم، ثم الكويت 748 شهادة بقيمة سلع 270.8 مليون درهم، وأصدرت بقية الشهادات ل 129 دولة أخرى.

البضائع والمنتجات

وفيما يتعلق بأنواع البضائع المصدرة، التي أصدرت لها شهادات منشأ من غرفة رأس الخيمة، خلال النصف الأول من 2019، أوضح السبب أنها توزعت على العديد من المنتجات، أبرزها مصنوعات من حجر أو جص أو أسمنت أو حرير صخري «أسبستوس» أو ميكا أو من مواد مماثلة، مصنوعات من خزف، الزجاج ومصنوعاته، بإجمالي 3,299 شهادة، بنسبة 23.9% من إجمالي عدد شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، جاءت بعدها معادن عادية ومصنوعاتها، ب 1,741 شهادة، بنسبة 12.6%، ثم 1,642 شهادة لآلات وأجهزة آلية، معدات كهربائية وأجزاؤها، وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت، وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة في «التلفزيون»، أجزاء ولوازم هذه الأجهزة، بنسبة 11.9%، وأصدرت 1,557 شهادة لمنتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها، بنسبة 11.3%، وأصدرت 1,330 شهادة ل «اللدائن» ومصنوعاتها، والمطاط ومصنوعاته، بنسبة 9.6%، إضافة إلى إصدار شهادات منشأ للعديد من البضائع الأخرى.