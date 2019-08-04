موانئ أبوظبي توفر خدمات مالية مميزة للاستثمار بمدينة خليفة الصناعية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

وقعت موانئ أبوظبي، وشركة الاستثمار والتعاون وراء البحار لمقاطعة جيانغسو المحدودة (جوسيك)، مذكرة تفاهم مدتها خمس سنوات مع البنك الصناعي التجاري الصيني، أكبر بنك في العالم من حيث الأصول، وذلك في خطوة تهدف إلى تسهيل وتسريع إجراءات تأسيس أعمال الشركات الصينية في مدينة خليفة الصناعية، المنطقة الحرة المتكاملة للتجارة والخدمات اللوجستية والصناعة في أبوظبي.

وتم إبرام مذكرة التفاهم خلال الزيارة التي قام بها مؤخراً صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى جمهورية الصين الشعبية؛ حيث وقعها كل من فلاح محمد الأحبابي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات، رئيس مجلس إدارة موانئ أبوظبي، ووانج بِن، رئيس مجلس إدارة «جوسيك»، وتشن سي تشينغ، رئيس مجلس إدارة البنك الصناعي التجاري الصيني، ومن شأن هذه الاتفاقية المهمة زيادة جاذبية مدينة خليفة الصناعية للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكد فلاح محمد الأحبابي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات، رئيس مجلس إدارة موانئ أبوظبي، أن موقع أبوظبي الاستراتيجي والتزامها بدعم مبادرة الحزام والطريق قد عزز مكانتها المهمة والمتميزة على خارطة التجارة العالمية، وأسهم في إبرام عدد من الشراكات الاستراتيجية التي تدعم رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات لإرساء اقتصاد مستدام ومتنوع على صعيد المنطقة.

وأضاف الأحبابي: «نحن في موانئ أبوظبي فخورون بإبرام هذه الاتفاقية مع البنك الصناعي التجاري الصيني، الذي يعتبر أحد أكبر البنوك العالمية، وتؤكد هذه الاتفاقية حرصنا على تمكين الشركات والمستثمرين من مزاولة الأعمال في إمارة أبوظبي عبر تقديم تسهيلات لعمليات التمويل والتعاملات المصرفية، والتي تشكل أحد التحديات التي تواجه الشركات الراغبة في مزاولة الأعمال بأسواق جديدة».

وتتيح مذكرة التفاهم الجديدة للشركات الصينية التعرف إلى المزايا التنافسية لمدينة خليفة الصناعية، التابعة لموانئ أبو ظبي، واغتنام الفرص الاقتصادية المتاحة بشكل أفضل، وبالتالي دعم استثماراتها في قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية والصناعة.

وبموجب الاتفاقية، سيقوم البنك الصناعي التجاري الصيني بتعريف المستثمرين المحتملين بطبيعة عمل القطاع المصرفي بدولة الإمارات وما يوفره من خدمات ومنتجات للشركات. كما سيخصص فريق اتصال لعملاء موانئ أبوظبي، وسيكون لهم أولوية الخدمة والرد على كافة الاستفسارات ذات الصلة.