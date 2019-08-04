ثلث التداولات في أسهم 3 شركات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

استحوذت 10 شركات مساهمة عامة مدرجة في سوقي دبي وأبوظبي على 63% من سيولة التداولات منذ بداية العام حتى نهاية يوليو/ تموز الماضي، وذلك وفقاً لتحليل أجرته ”الخليج 365” على بيانات السوقين الذي أشار إلى أن 3 شركات منها وهي «أبوظبي الأول» و«إعمار العقارية» و«أبوظبي التجاري»، استحوذت على ثلث تداولات السوقين بنحو 20.2 مليار درهم.

أشار التحليل إلى أن 10 شركات مدرجة، باستثناء الشركات الخاصة في السوق الثانية، شهدت سيولة تداولات خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري بنحو 38.7 مليار درهم، فيما سجلت بقية الشركات نحو 22.7 مليار درهم، شكلت نحو 36.95% وذلك من أصل إجمالي تداولات السوقين البالغة 61.4 مليار درهم، موزعة بواقع 29.95 مليار درهم في سوق دبي، و 31.5 مليار درهم في سوق أبوظبي. وتباينت حركة السيولة الشهرية في السوقين منذ بداية العام، فكان مايو/‏‏‏‏‏ أيار (شهر رمضان المبارك) الأكثر سيولة لسوق أبوظبي بنحو 6.81 مليار درهم، أما يناير/‏‏‏‏‏ كانون الثاني فكان الأقل سيولة بنحو 3.1 مليار درهم.

وفي سوق دبي المالي، كان إبريل/‏‏‏‏‏ نيسان الأنشط بنحو 5.8 مليار درهم، فيما كان يونيو/‏‏‏‏‏حزيران الأقل تداولاً ب 2.84 مليار درهم.

وجاء «أبوظبي الأول» في صدارة الشركات الأكثر تداولاً من حيث القيمة في السوقين خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، بعدما شهد سيولة ب 9.14 مليار درهم، مستحوذاً منذ بداية العام على 14.88% من إجمالي سيولة السوقين.

وجاءت «إعمار العقارية» في المركز الثاني من حيث القيمة المتداولة منذ بداية العام، بنحو 5.85 مليار درهم، بحصة 9.52%، ثم «أبوظبي التجاري» بتداولات بقيمة 5.2 مليار درهم، بحصة 8.45%، ثم «دبي الإسلامي» 4.32 مليار درهم، بحصة 7.03%، ثم «اتصالات» 3.5 مليار درهم، بحصة 5.7%.

وعلى صعيد القطاعات، يواصل قطاع البنوك استحواذه على الحصة الأكبر من السيولة، بعدما شهدت أسهم القطاع البنكي في السوقين تداولات بنحو 27.8 مليار درهم، منها 18.4 مليار درهم في سوق أبوظبي، و 9.4 مليار درهم في سوق دبي.

وشهد قطاع العقار في السوقين سيولة بنحو 15.16 مليار درهم، منها 12.36 مليار درهم في سوق دبي، و 2.8 مليار درهم في سوق أبوظبي.