نصيحة مجرب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجحوا في تخطي العقبات وتجاوزوا العديد من الأزمات والمحن وتمكنوا بمثابرتهم من صياغة قصص نجاح متميزة، إنهم رجال أعمال وتنفيذيون وخبراء اقتصاد استطاعوا بالجهد والعمل الحثيث وبالفكر والإبداع المتواصل أن ينقشوا أسماءهم لامعة على لائحة النجاح والتميز، وسنستقي من تجارب هؤلاء الكثير من النصائح والدروس المستفادة، فنصيحة مجرب ولا شك خير من رأي أي خبير وسنستقي من تجارب هؤلاء الكثير من النصائح، هنا بعضها:

تقسيم الأهداف

يجب عمل جداول وقوائم واستراتيجية محددة وواضحة لتحديد الأولويات وما يجب إنجازه من أجل الوصول إلى الهدف. وأنصحكم بتفعيلها كخطوة جدية من خلال عالم التكنولوجيا إذ توجد عدة تطبيقات يمكنكم تنزيلها على هاتفكم الشخصي لتقسيم أهدافكم والتذكير بها.

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عدم النظر إلى الوراء والثقة بالنفس

من أهم العوامل التي تساعد على النجاح وتحقيق الأهداف، تجاهل الفشل الذي حصل في السابق وتخطي المحن لكي لا نشعر بالإحباط، ويجب التركيز على الحاضر بكل تفاصيله وتحويله من نقاط فشل إلى قوة من خلال جعل أخطائك حجراً يرفعك إلى الأعلى. كما أن الثقة بالنفس من المهارات التي تساعدنا على تحقيق الأهداف والنجاح.

التركيز على الوقت

تحديد الوقت لإنجاز المهمات عامل أساسي للنجاح وتحقيق الأهداف وكلما أنجزت مهامك بالوقت المحدد كلما زاد الشعور بالرضا فكل دقيقة مفقودة تبعدنا عن هدفنا، «فالوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك».