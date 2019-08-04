اتفاق أمريكي أوروبي لزيادة صادرات اللحوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول أمس الجمعة، عن التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لزيادة صادرات اللحوم الأمريكية إلى الاتحاد، في إشارة إلى تراجع التوتر في العلاقات التجارية بين الجانبين.

وقال ترامب في مراسم التوقيع على الاتفاق بالبيت الأبيض، بحضور أصحاب مزارع ماشية ومزارعين، إن «الاتحاد الأوروبي قام بتسريع وتيرة (الاتفاق)، ونحن نقدر ذلك».

إلا أن الرئيس أشار إلى أنه يعتبر هذا نقطة انطلاق لكسر الحواجز أمام الوصول إلى الأسواق، وحذر من أنه إذا لم تقدم أوروبا مزيداً من التنازلات، فإن بإمكانه الرد بفرض تعريفات جمركية على السيارات في وقت لاحق من العام.

وقال ترامب للصحفيين خارج البيت الأبيض: «فرض تعريفات جمركية على السيارات هو خيار لم يُستبعد من الطاولة.. إذا لم أحصل على ما أريد، لن يكون لدي خيار سوى القيام بذلك»، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي كان «صعباً للغاية» في المفاوضات.

وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من تسبب ترامب في اضطراب الأسواق، وحدوث حالة من عدم اليقين المحلي بإعلانه أنه سيفرض تعريفات جمركية جديدة على الصين في أول سبتمبر/أيلول المقبل، حيث يبدو أن الحرب التجارية بين البلدين لن تهدأ.

وأصر الرئيس على أن الصين «يجب أن تقوم بالكثير» لتحسين الأمور، ملقياً بظلال الشك على احتمالات إلغاء التعريفات، حيث أضاف: «يمكنني فقط زيادتها بنسبة كبيرة». من جهة أخرى، قال مصدران مطلعان أول أمس الجمعة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من الممثل التجاري روبرت لايتهايزر، أن يتصل بالصين ليحذرها من أن رسوماً جمركية جديدة قادمة، وذلك قبيل الإعلان عن قراره المفاجئ. وأضاف المصدران أن طلب ترامب جاء في نهاية اجتماع مع كبار مستشاريه بشأن محادثات التجارة مع الصين، الخميس الماضي، بعد أن قرر على نحو مفاجئ التهديد بفرض رسوم جديدة بنسبة 10% على صادرات صينية أخرى إلى الولايات المتحدة بقيمة 300 مليار دولار، بعد أن فشلت محادثات أمريكية صينية في شانجهاي في أن تؤدي إلى تقدم.

وقال المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، إن ترامب كلف لايتهايزر بأن يتصل هاتفياً بالمبعوث التجاري الصيني ليو خه، وأن يبلغه أنه سيصدر إعلاناً بالرسوم الجمركية الجديدة. ولأن عقارب الساعة في ذلك الوقت كانت تشير إلى الواحدة صباحاً في بكين، قال لايتهايزر، إنه ربما يكون من الصعب عليه أن يصل بليو على الهاتف. ووفقاً لأحد المصدرين، أبلغ ترامب الممثل التجاري الأمريكي: «إذا لم تتمكن من الوصول إليه، فما عليك إلا أن تترك له رسالة». وبعد لحظات، أعلن ترامب قراره بشأن الرسوم الجمركية عبر سلسلة تغريدات أحدثت هزة في الأسواق. (وكالات)