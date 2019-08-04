«أدنوك» تُطبّق حلول تخفيض زمن تنفيذ المشاريع 60%

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أطلقت «أفيفا» المتخصصة في مجال البرمجيات الهندسية والصناعية، أمس، مركز العمليات الموحدة الذي يمثل حلول القيادة والتحكم لمشغلي البنية التحتية كالمدن الذكية وإدارة المرافق، في قطاعات متنوعة منها النفط والغاز والتعدين.

ومن خلال التعاون المستمر مع الشركات في تلك القطاعات، حولت «أفيفا» أفضل الممارسات إلى حلول نموذجية قابلة للتكرار والتوسع والتكيّف، بشكل يسمح بسرعة التطبيق وتحقيق العائد على الاستثمار. وكانت كبرى المؤسسات من أمثال شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، و«أسمانج بروبريتاري»، ومدينة «أتال ناغار» في الهند، من روّاد تبني النسخ الأولى من هذه الحلول المتخصصة، لتحقق تخفيضاً بنسبة 60% في زمن التطبيق.

وقال راشيش مودي، نائب الرئيس لأعمال الرصد والتحكم لدى «أفيفا»: «من خلال الشراكة مع كبرى الشركات في أسواق العمليات والبنية التحتية، شهدنا العديد من المكاسب التشغيلية التي يمكن لنهج «نظام الأنظمة» تحقيقها.

وقال عبد الناصر المغيربي، نائب الرئيس للأعمال الرقمية لدى شركة بترول أبوظبي الوطنية: «تتسم عمليات «أدنوك» بامتدادها على مساحات شاسعة وبتنوعها الكبير، وقد مكننا مركز بانوراما للقيادة من الحصول على بيانات فورية في كافة عملياتنا ووحدات أعمالنا، فيما ساعدتنا قدرات النمذجة والمحاكاة والتحليلات على تعزيز كفاءة الإنتاج ضمن أدنوك.