«اتحاد الغرف»: القطاع الخاص يتطلع إلى إجراءات تنشط بيئة الأعمال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

دعا الاجتماع المشترك الثاني بين الأمانة العامة لاتحاد الغرف، ومديري غرف التجارة الأعضاء، إلى عقد عدد من الاجتماعات التنسيقية والتشاورية مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة ببيئة الأعمال، بهدف التباحث في التحديات والقضايا التي تواجه القطاع الخاص، مؤكداً أهمية بذل مزيد من الجهد لتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص، لتنشيط الوضع الاقتصادي بالدولة، والوقوف على مسببات القضايا التي تواجه أصحاب الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات، والسعي إلى وضع حلول لها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته الأمانة العامة لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، مع مديري غرف التجارة الأعضاء، لاستكمال التباحث والتشاور حول التحديات التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات ذات الصلة، للوصول إلى أنسب آليات تبسيط وتسهيل الإجراءات للمساهمة في تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار بالدولة.

وأوضح الاجتماع أن قطاع الأعمال الإماراتي ينتظر من الجهات ذات الصلة لاسيما الشركاء الاستراتيجيون لهذا القطاع اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية، تعمل على تسهيل بيئة الأعمال في دولة الإمارات بالنسبة للشركات المحلية، وتعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، موضحاً أن دولة الإمارات بفضل الدعم اللامحدود من قيادتها الرشيدة، أصبحت وجهة عالمية جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية في عدد من القطاعات، معبراً عن أمله باستمرارية عملية النمو والتطور لكافة القطاعات الاقتصادية.

القوانين والتشريعات

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وأشاد الاجتماع بالدور الذي تقوم به الجهات الحكومية في تحسين وتسهيل بيئة الأعمال أمام القطاع الخاص وأصحاب الأعمال، خاصة في مجال التعليم والصحة والعقارات التجارية والموارد البشرية، والتوطين والقوانين والتشريعات، لافتاً إلى أن حضور المسؤولين الحكوميين لاجتماعات القطاع الخاص، يؤكد اهتمامهم وجديتهم في معالجة كافة التحديات التي تواجه القطاع الخاص، ما يفتح صفحة جديدة من التعاون بين غرف التجارة (ممثلة للقطاع الخاص)، وبين الجهات ذات العلاقة، لما فيه فائدة تطوير قطاع الأعمال في الدولة.

ودعا الاجتماع إلى ضرورة وضع إطار مرجعي لتحديد معايير فرض الرسوم، وفقاً للقوانين والتشريعات التي تم إصدارها من قبل بعض الجهات، والتي لم يتم فيها التشاور مع ممثلي القطاع الخاص، مما تسبب في ارتفاع التكلفة التشغيلية للأعمال.

البرامج والمبادرات

كما استعرض الاجتماع مدى الأثر المباشر للمبادرات التي تم إطلاقها مؤخراً من قبل بعض الجهات الاتحادية والمحلية، في بيئة الأعمال على المديين القصير والمتوسط، فضلاً عن استعراض عدد من البرامج والأنشطة التي يمكن أن تلعب دوراً مهماً في تحفيز بيئة الأعمال خلال النصف الثاني من العام 2019، ومنها معرض الإمارات الأول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المزمع عقده في مدينة العين خلال الفترة ما بين 3 و4 سبتمبر 2019، والمؤتمر الثامن عشر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) نوفمبر القادم، وفعالية مهمة المشترون التجاريون بكوستاريكا، والبعثة التجارية المتخصصة في مجال قطاع الرخام والأحجار والأثاث والنسيج.