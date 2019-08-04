لماذا تفشل الشركات الناشئة؟



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إن إطلاق مشروع جديد ليس بالأمر السهل، حيث يتطلب التفكير في كثير من الأشياء واتخاذ قرارات مصيرية، وقد تتسبب الضغوط والمسؤوليات في اتخاذك قرارات متسرعة يمكن أن تضر بإمكانياتك للنجاح أو تقوّض جهودك على أقل تقدير.

وعلى الرغم من عدم وجود خطة مضمونة لتحقيق النجاح في عالم الشركات الصغيرة والناشئة، إلا أن هناك العديد من الأخطاء الشائعة والخطيرة التي يرتكبها العديد من أصحاب الأعمال الجدد والتي قد تؤثر سلباً في أعمالهم. فيما يلي مجموعة من الأخطاء الأكثر شيوعياً والتي عليك تجنبها:



الحلقة (34)



المنافسة الشرسة:

لا يوجد مجال في ريادة الأعمال خالٍ من المنافسة، بل بالعكس، حيث تعد المنافسة دليلاً على حيوية المجال الذي تعمل فيه ولكن عليك أن تكون ذكياً في اختيار منافسك، فربما منافسة شركة عملاقة موجودة في كل مكان في العالم وتمتلك المقدرات الكافية لجعلك خارج السوق لن يكون خياراً ذكياً. هناك منتجات من الصعب منافستها بسبب الجودة التي تقدمها الشركات الكبيرة وكذلك السعر، لذا عليك البحث عن مجال تقل فيه المنافسة نسبياً.

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جودة منتجك ليست بالقدر المتوقع:

عندما نتحدث عن الجودة فإننا نتحدث عن المكون الأساسي الذي لا يمكنك الاستغناء عنه أو التلاعب به. والعملاء أذكياء ويستطيعون بسهولة التفريق بين منتج ذي جودة عالية ومنتج ذي جودة منخفضة. لا تتوقع أن يشتري الناس منتجك أو يقبلوا على خدمتك إذا لم تقدم لهم الجودة التي يتوقعونها.

لا تهتم بعملائك بالقدر الكافي:

تخيل أن لديك طفلاً صغيراً كيف ستتعامل معه؟ تخيل أن عملاءك هم أطفالك ويحتاجون منك إلى قدر كبير من الانتباه لرغباتهم والعمل على تلبيتها بالقدر الذي يجعلهم يأتون إليك ثانية وهم راضون عن المال الذي يدفعونه نظير الخدمة أو المنتج. قد تكون خدمة العملاء أهم ما يميز شركتك إذا قمت بالعمل على ذلك