«تنظيم الاتصالات»: لا نية لفرض رسوم على خدمات وشبكات الجيل الخامس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد



تعكف اللجنة التوجيهية الوطنية للجيل الخامس المشكَّلة من قبل «الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على التعرف إلى احتياجات القطاعين العام والخاص، بالتعاون مع مشغلي الاتصالات في الدولة، لتوفير البنية التحتية للاستفادة من شبكات وتقنية الجيل الخامس، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية، والواقع الافتراضي، والروبوتات والطائرات بدون طيار، وأنظمة النقل الذكية والحوسبة السحابية، وأتمتة أنظمة العمل في المصانع، والجوانب المتعلقة بالرعاية الصحية وغيرها، فيما لا توجد نية لدى الهيئة لفرض رسوم على استخدام التقنيات.

قال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في تصريحات صحفية، نهاية الأسبوع الماضي في دبي، إن لجنة الجيل الخامس التي شكلتها الهيئة بالتزامن مع إطلاق استراتيجية «الجيل الخامس» في الدولة، تُجري اجتماعات دورية مع كافة القطاعات للتعرف إلى احتياجاتها المتعلقة بتوفير العمليات الداعمة لأنشطتها في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، لتوفير احتياجاتها من التغطية والأجهزة الداعمة لمشاريعها المرتبطة بالجيل الخامس على مستوى الدولة.

3 فرق عمل

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وأكد المنصوري أن الهيئة تهدف من إقامة هذا الاجتماعات إلى توفير منصة موحدة بهدف تنسيق الجهود وتكاملها بين الأطراف المعنية بالجيل الخامس من شبكات الاتصالات في الدولة، بما يتيح تلبية الاحتياجات من خدمات هذا الجيل، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية المعمول بها في هذا القطاع.

ويشكل هذا النهج جزءاً من رؤية دولة الإمارات 2021، والخطة الاستراتيجية التشغيلية للهيئة، بهدف تعزيز مكانة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأضاف المنصوري أن «الهيئة، وضمن جهودها لإطلاق خدمات الاتصالات المتنقلة الدولية 2020 (IMT2020) المعروفة ب«الجيل الخامس»، كانت قد شكلت 3 فرق عمل تحت مظلة اللجنة التوجيهية الوطنية للجيل الخامس، حيث تعمل تلك الفرق على نحو منسق في مجالات الطيف الترددي، والشبكات، والقطاعات المعنية، لمساعدة اللجنة على دعم المعنيين والشركاء في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يساعد على اختبار شبكات وتقنيات الجيل الخامس، وتحقيق الاستخدام الأمثل لتلبية احتياجات هذه القطاعات».

وأشار المنصوري إلى أن نسب تغطية الدولة بشكات الجيل الخامس ترجع إلى المشغلين، الذين يأخذون في الاعتبار القطاعات الحيوية الراغبة في الاستعانة بهذه الشبكات، وكذلك المناطق الحيوية والمأهولة بالسكان في كافة أنحاء الدولة، فيما يبقى الانتشار الواسع لاستخدام اتصالات الجيل الخامس للهاتف المتحرك، مرهوناً بتوافر عدد كبير من الهواتف في السوق المحلي.

وأكد المنصوري أن الهيئة ليست لديها نية لفرض رسوم على استخدام باقات الجيل الخامس المتعلقة بالهواتف المتحركة، أسوة بما حدث عند الانتقال من خدمات الجيل الثاني إلى الثالث ومن الثالث إلى الرابع، مشيراً إلى أن التكاليف المتعلقة بخدمات الجيل الخامس ستتوقف على أنماط الاستخدام، لاسيما المتعلقة بخدمات التصفح وتنزيل البيانات ومشاهدة الفيديو، عبر الهاتف المتحرك الداعم لشبكات الجيل الخامس.

توفير التغطية والترددات

وأوضح المنصوري أنه من السابق لأوانه، الحديث عن وضع أسعار لباقات الجيل الخامس على الهاتف المتحرك في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن الهيئة تسعى إلى توفير التغطية والترددات وكافة أشكال الدعم التقني، لتوفير خدمات الجيل الخامس في الهواتف المتحركة، بالتعاون مع المشغلين الذين يقدمون بصورة دائمة تصوراتهم عن نوع الخدمات والعروض السعرية وغيرها للهيئة، والتي تقوم بدورها بالتصريح بإطلاق الباقات والأسعار بما يحفظ حق المشتركين والمشغلين في الوقت ذاته.

وأوضح المنصوري أن بعض التطبيقات المتوافرة على الهواتف الذكية باتت قادرة على مساعدة المستخدم في تحديد سرعات تصفح وتنزيل البيانات، ودرجة وضوح الصورة الخاصة بالأفلام، وبالتالي فإن الخوف من تحمل المستخدم تكاليف عالية جراء استخدام باقات الجيل الخامس يمكن التحكم فيها من خلال هذه التطبيقات.

وشدد المنصوري على أن دولة الإمارات تواصل مساعيها الرامية للمحافظة على ريادتها العالمية، في ما يتعلق بتوافر وجودة الخدمات في قطاع الاتصالات، وتوافر الخدمات الذكية وغيرها، وهو ما تؤكده التقارير العالمية الدورية في هذا الاتجاه، وبالتالي فإن الهيئة تعمل على تعزيز المنافسة في القطاع على مستوى البنية التحتية والخدمات، بمستويات تفوق في بعض الأحيان المستويات العالمية، لاسيما في جودة الاتصالات وتوافرها وعلى مستوى التغطية.

وحول تلقي الهيئة لطلبات اعتماد أجهزة هواتف ذكية جديدة داعمة للجيل الخامس، أوضح المنصوري، أن الهيئة لديها آلية واضحة وسريعة في اختبار واعتماد استخدام هواتف الجيل الخامس في الدولة، مشيراً إلى أن الطلبات التي قدمت من قبل مصنعي هذه الأجهزة لا تزال قليلة جداً، مؤكداً حرص الهيئة على توافق الهواتف مع القوانين والترددات المتوفرة في الدولة بشكل عام.