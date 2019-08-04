«إيه بي سي» تُبرم صفقة في مجال «الضيافة الجوية» بصربيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغراد: ”الخليج 365”

أبرمت شركة مطار بلغراد لخدمات الضيافة «إيه بي سي»، التي تم الاستحواذ عليها بالكامل من قبل مجموعة «سيرتا» الإماراتية المدعومة من صندوق خليفة لتطوير المشاريع، أضخم صفقة برأس مال إماراتي في مجال الضيافة الجوية في جمهورية صربيا، بهدف تقديم خدمات الضيافة الجوية، وعدد من الخدمات اللوجستية لشركة الخطوط الجوية الصربية (طيران صربيا) التي تمتلك شركة الاتحاد للطيران 49% من حصص ملكيتها، وذلك لفترة طويلة الأجل تمتد لثمانية أعوام متتالية قابلة للتجديد لمدة إجمالية تصل إلى 15عاماً.

وقام بتوقيع الصفقة عبدالله الشمري، رئيس مجلس إدارة مجموعة «سيرتا»، ودنكان نايسميث، الرئيس التنفيذي لشركة طيران صربيا، بحضور ممثل السفارة الإماراتية في صربيا إبراهيم الدرمكي، وذلك بتوجيهات من مبارك سعيد أحمد برشيد الظاهري، سفير الدولة لدى صربيا، وعدد من الموظفين لدى الطرفين.

دعم الشركات الإماراتية

وقالت موزة عبيد الناصري، الرئيسة التنفيذية بالإنابة في صندوق خليفة لتطوير المشاريع: «نحن فخورون بالإنجازات المتتالية التي يحققها صندوق خليفة من خلال المجموعات والشركات المنضوية تحت مظلته، وآخرها الإنجاز الذي حققته مجموعة «سيرتا» من خلال شركة «إيه بي سي» التابعة لها، والذي تجلى في إبرام أضخم صفقة لتقديم خدمات الضيافة الجوية مع شركة طيران صربيا. ونؤكد مكانة المجموعة الريادية في مختلف المجالات والقطاعات التي تعمل بها، مشددين على حرصنا المستمر على تقديم الدعم المطلوب لجميع الشركات الإماراتية العاملة في مجال العمل الحر، بما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودفع عجلة النمو في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام».

وأردفت الناصري: «تسهم هذه النماذج الإيجابية والأمثلة الحيّة على طريق النجاح والريادة، في إعطاء دفعة قوية للشباب الإماراتي لدخول عالم ريادة الأعمال وتأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية، في حين يبذل الصندوق جهوداً دؤوبة في سبيل غرس ثقافة ريادة الأعمال ونشر فكر العمل الحر بين المواطنين، مقدماً لهم الدعم الكامل لتحقيق أحلامهم واستدامة مشاريعهم عبر تفوقها في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية».

وأفاد عبدالله الشمري، رئيس مجلس إدارة مجموعة «سيرتا»، بأن هذه الصفقة ستجعل شركة «إيه بي سي» التابعة لمجوعة «سيرتا» واحدة من الشركات الرائدة في مجال الضيافة الجوية بمنطقة شرق أوروبا. وتشمل الصفقة تقديم خدمات الضيافة والبيع على الرحلات ومنتجات السوق الحرة، وأيضاً خدمات لوجستية أخرى لأكثر من 20 ألف رحلة جوية سنوياً، متضمنة كافة رحلات شركة طيران صربيا، مؤكداً أن الشركة تتطلع إلى المزيد من النجاحات، وذلك من خلال التوسع في مطارات أخرى رئيسية في صربيا وأيضاً في المناطق المجاورة.