شكرا لقرائتكم خبر عن علامات الموظف النجم.. كم لديك منها؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هل أنت موظف نجم في عمله؟ هل تبذل أقصى جهدك من دون كلل أو ملل؟ في بعض الأحيان لا يلاحظ أحد هذه الجهود، وفي أحيان أخرى لا تجد ثقافة التغذية الراجعة بين المديرين أو في بعض بيئات العمل. إلا أن هناك بعض العلامات الخفية التي تساعدك على تحديد ما إذا كنت موظفاً مثالياً:



تعمل بتناغم مع زملاء العمل:

أنت لست فقط إنساناً محبوباً في الشركة، بل أيضاً أنت لاعب أساسي في فريق العمل، ما يعني أنك شخص مناسب لثقافة عمل المؤسسة.



مرشد للآخرين:

في حال كان الآخرون يطلبون منك النصح، فإنهم يرون فيك الموظف المتميز. أنت متميز في عملك، لدرجة أنك تستطيع التواصل مع الآخرين ومساعدتهم لتحقيق النجاح.



تتحلى بالمسؤولية:

في أماكن العمل التي تفتقر إلى النزاهة، من الصعب تطبيق معايير المسؤولية، لكن في حال كان مديرك شخصاً وقوراً، فإن تحملك المسؤولية من المرجح أن يؤتي ثماره على المدى الطويل.



أنت شخص يمكن الاعتماد عليه:

أنت موظف يعمل بدقة متناهية، وعندما تقول إنك ستنجز مهمة ما، تنجزها على أكمل وجه. أنت شخص يمكن الاعتماد عليه وجدير بالثقة، ما يجعلك موظفاً لا يقدر بثمن خلال العمل على المشاريع المهمة.



تعبر عن رأيك:

التواصل الفعّال يعتبر من الصفات التي تميّز الموظفين النجوم، ولهذا السبب فأنت تعبر عن نفسك وآرائك بشكل واضح وصريح، وهذه مهارة مهمة جداً.



تنهي ما بدأت به:

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الطموح والخيال يلزمهما المثابرة والعمل بجهد. لابد أن لديك الكثير من الأفكار والخطط الكبيرة، لكن في حال لم تنه المشاريع التي بدأت بها، فلن تصبح موظفاً متميزاً.



تنجز عملك من دون أن يطلب منك:

أنت لا تجلس على مقعدك في انتظار أن يتم توجيهك، بل تنطلق بحثاً على المشاكل لتجد لها حلاً، وهذا الأمر يمكنك من انتهاز جميع الفرص المتاحة أمامك والاستفادة منها في تعزيز مكانتك المهنية.



تدرك نقاط ضعفك:

إن أفضل الموظفين يثقون بقدراتهم لكنهم ليسوا متكبرين. ستكون في وضع جيد في حال كنت تدرك أن هناك بعض المجالات التي لا تبرع فيها كثيراً، وتستطيع إجراء بعض التحسينات .



لا تحرق نفسك:

إن أفضل الموظفين يعملون بجد من دون أن يجهدوا أنفسهم، وهذا يعني أن تعتني بصحتك الجسدية والعاطفية والذهنية. لا ينبغي عليك أن تكون «شهيد عمل» لتنجز مهامك على أكمل وجه. وفي واقع الأمر، سيجعلك الإجهاد على المدى الطويل شخصاً غير فعّال ومنهك القوى.



لا تتوقف عند حد معين:

عند نقطة معينة، يصل معظمنا إلى القناعة، إلا أن الموظفين المتميزين لا يتوقفون عند حد معيّن، حيث يسعون دائماً إلى تعلم أشياء ومناهج جديدة للعمل بذكاء أكبر. إنهم نشيطون جداً، ويتوقون دائماً لتطوير مهاراتهم وقدراتهم المهنية.



أنت صادق:

المديرون الجيدون يحبون العمل مع موظفين يتحلون بالإخلاص والاستقامة. أنت تتحدث بصراحة وشفافية مع مديرك وزملائك، والأهم من ذلك أنك لا تستخدم الطرق الملتوية للوصول إلى أهدافك. وفي المؤسسات الفاسدة، يمكن أن يضعك الصدق في ورطة، لكن في حال كنت تعمل في مؤسسة مبنية على الأسس الأخلاقية والشفافية، فإن الصدق سيؤتي ثماره على المدى الطويل.



حي الضمير:

كما أشار تقرير نشره موقع «بزنس أنسايدر»، فإن كونك موظفاً لطيفاً، فهذا أمر جيد، لكنه لن يساعدك دائماً على التقدم في مجالك الوظيفي. والموظفون الذين يحصدون النجاح، تكون ضمائرهم حية ويكونون مثابرين ومنظمين ويعملون بشكل دؤوب، ويتوقون لتحقيق أهدافهم. لذا عندما تأتي كل يوم إلى العمل متفائلاً وحي الضمير، ستصبح من دون أدنى شك موظفاً متميزاً في مهنتك.