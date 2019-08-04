عروض «صيف الشارقة» تزداد تألقاً مع شهرها الثاني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تزداد «عروض صيف الشارقة» الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة سنوياً تألقاً مع دخوله الشهر الثاني، في ظل إعلان الغرفة عن تقديم باقة من الامتيازات التحفيزية لأصحاب المحال المشاركة والمتسوقين، حيث أعلنت مؤخراً عن إعفاء المحال المشاركة في المنطقة الشرقية والوسطى من رسوم المشاركة، كما تم اعتماد قرار بتخفيض رسوم مشاركة قطاع مراكز التسوق بنسبة 40%، إلى جانب الإعلان عن حملة التخفيضات الكبرى التي تصل إلى 80% بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، فضلاً عن ارتفاع عدد الجوائز الأسبوعية واليومية التي خصصتها مراكز التسوق لزوارها من مختلف مناطق الإمارة.

أطلقت العديد من مراكز التسوق المشاركة في «عروض الصيف»، العديد من الحملات الترويجية لاستقطاب أكبر عدد من الزوار، معلنة عن باقة من الجوائز الجاذبة التي تشمل جوائز مادية كبيرة وعروضاً فريدة وقسائم مشتريات قيمة.

وأكد إبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن هذه المزايا التي أعلنت عنها الغرفة جاءت انعكاساتها الإيجابية من خلال ارتفاع عدد محال البيع بالتجزئة المشاركة بنسبة وصلت إلى 7% مقارنة بعدد المحال المشاركة العام الماضي، فضلاً عن الإقبال الكبير الذي تشهده الفعاليات من الزوار سواء من داخل الدولة أو خارجها، معتبراً أن المهرجان يعد وجهة مثالية لأفراد العائلة للتسوق والتمتع بالخصومات المقدمة لا سيما أنه يأتي بالتزامن مع استعداد العائلات لشراء حاجيات عيد الأضحى، بسبب الأسعار التنافسية الكبيرة، والخصومات الهائلة التي تقدمها محال بيع التجزئة من مختلف وأبرز العلامات العالمية في المراكز التجارية على بضائعها، وهو ما لا يتوفر في باقي أوقات السنة، ولهذا تحرص العائلات على الاستفادة من هذه الفرصة المتميزة للشراء والتسوق، فضلاً عن دور المهرجان في الترويج السياحي لإمارة الشارقة بمعالمها السياحية المتعددة والمتميزة من خلال الفعاليات الترفيهية والفنية والثقافية التي يتم تنظيمها خلال أيام المهرجان، إلى جانب تنشيط الحركة التجارية حيث يشارك في العروض أكبر المراكز التجارية ومحال البيع بالتجزئة التي تضم نخبة من أبرز العلامات التجارية في العالم، وتقدم منتجاتها بأسعار تنافسية وخصومات كبيرة تهدف إلى تلبية احتياجات التسوق والترفيه، وهو ما يرسخ من مكانة الشارقة كوجهة عالمية مفضلة للسياحة العائلية والتسوق.وأوضحت أمل الحوسني نائب رئيس اللجنة الإعلامية للمهرجان، أن «غرفة الشارقة» تحرص في كل عام على إظهار فعاليات عروض صيف الشارقة وإبرازها بأبهى صورة من خلال إطلاق الحملات الإعلانية والترويجية والتسويقية واسعة الانتشار وفق خطة استراتيجية محددة الأهداف، تضمنت إعلانات طرقية في مختلف مناطق ومدن الإمارة، فضلاً عن التعاون مع مختلف وسائل الإعلام المحلية والرسمية والعمل على نشر التقارير الصحفية والإخبارية في التلفزيون والإذاعة، بما يُسهم في التعريف بالمهرجان والترويج لأنشطته المتنوعة إلى جانب تسليط الضوء على أهميته ودوره في تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم التنمية في الشارقة بشكل خاص والدولة بشكل عام.

وأشارت الحوسني إلى أن الحملة الإعلامية الترويجية لهذا العام قد شهدت حدثاً جديداً من خلال إطلاق مسابقة لزوار المهرجان عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالغرفة، التي اشتملت على إجراء سحوبات وتقديم جوائز قيمة يومياً للفائزين، كما تأتي المسابقة في إطار تركيز الغرفة على الترويج للحملة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي للوصول إلى أكبر شريحة من العوائل المقيمة وزوار الإمارة بهدف إبراز الفعاليات الجديدة والمعالم المتميزة في الشارقة.