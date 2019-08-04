شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر الرؤساء التنفيذيين شعبية في 2019 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدرت مؤسسة «جلاسدور» مؤخراً تصنيفها لكبار المديرين التنفيذيين الأكثر شعبية في عام 2019، وقد تتفاجأ من الشخصيات التي تمكنت من الانضمام للقائمة والأخرى التي أقصيت منها. وفي حين أن التنفيذيين رفيعي المستوى تراجعوا مثل مارك زوكربيرج الذي تراجع من المركز ال 16 إلى المركز 55، تمكن آخرون من الارتقاء لمراتب متقدمة.

تصدر القائمة بات جيلسينجر، الرئيس التنفيذي لشركة «في أم وير» للبرمجيات بحصوله على شعبية بنسبة 99% من الموظفين. وفي هذه الأثناء اعتبرت لينسي سنايدر، رئيسة شركة «إن إن أوت برجر» أعلى رئيسة تنفيذية مدرجة في القائمة، حيث حلّت في المركز الثالث من حيث الشعبية. واعتمد تقرير أعلى كبار المديرين التنفيذيين تقييماً في عام 2019، في تصنيفه على آراء وشهادات موظفين شاركوا في استطلاع حول أداء الشركات التي يعملون بها. وطُلب من المشاركين في الاستطلاع تقييم رؤسائهم التنفيذيين والقول ما إذا كانوا راضين أو لا عن الطريقة التي يدير فيها رؤساؤهم الشركة.

وليكونوا مؤهلين لمرحلة التصنيف النهائية، يجب أن يكون الرئيس التنفيذي مديراً لشركة لا يقل عدد موظفيها عن الألف، كما على الرئيس الحصول على ما لا يقل عن 100 تقييم. يشار إلى أن الدراسة أعدت خلال الفترة بين مايو 2018 ومايو 2019. إليكم في هذا السياق أكثر الرؤساء التنفيذيين شعبية في عام 2019 (نسبة الشعبية %)، وكذفلك تعليق أحد الموظفين عنهم:

جين هسن هوانج

إنفيديا 96%

شهادة أحد الموظفين: «رئيس تنفيذي يتميز بقيادة قوية وصاحب شخصية جذابة وموثوق بها».



براين هاليجان

هاب سبوت 96%

شهادة أحد الموظفين: «الموظفون مبتكرون وأذكياء للغاية، وبيئة العمل مليئة بالتحديات، كما أن الشفافية هي أحد المعايير الأساسية بالنسبة للفريق التنفيذي».



لينسي سنايدر

إن إن أوت برجر 99%

يقول أحد موظفي إن إن أوت برجر: «إن جميع المديرين في المستويات العليا والإدارة العامة وأصحاب الشركة يهتمون كثيراً بموظفيهم».



أنيل بوسري

وورك داي96 %

شهادة أحد الموظفين: «إن ثقافة العمل والرؤية المستقبلية للشركة هي أفضل شيء تتميز فيه (وورك داي)».



شانتانو نارايين

أدوبي 98%

يقول أحد موظفي أدوبي: «لدى الرئيس التنفيذي فهم متعمق للغاية في التوجهات الحالية للقطاع، كما أنه على استعداد تام لإجراء التغييرات اللازمة».



ساتيا ناديلا

مايكروسوفت 98%

يقول أحد موظفي مايكروسوفت: «لقد قضيت وقتاً رائعاً في العمل هنا. إن ساتيا مدير تنفيذي رائع، والثقافة التعاونية في مايكروسوفت وطيدة ومجزية للغاية».



كيفن سنيدر

ماكينزي آند كو 98%

يقول أحد موظفي ماكينزي آند كو: «فرص العمل واسعة، وثقافة العمل التعاونية هي روح الشركة، بالإضافة إلى الشفافية وسهولة التواصل مع التنفيذيين في الشركة».



جيف وينر

لينكدإن 97%

يقول أحد موظفي لينكدإن: «أفضل رئيس تنفيذي ومجلس إدارة في العالم، وثقافة عمل رائعة، وامتيازات رائعة ورواتب أعلى من المتوسط، بالإضافة إلى فرص لتطوير حياتك المهنية».



كيفن لوبو

سترايكر 97%

شهادة أحد الموظفين: «لدى شركة سترايكر إحدى أفضل ثقافات العمل التي شهدتها على الإطلاق، وإدارتها تعرف كيف توظف الأشخاص المناسبين والذين بإمكانهم العمل معاً بانسجام. كما تهتم الشركة بالابتكار والتكنولوجيا».



مات سكانتلاند

كوفر ماي ميدز 97%

شهادة أحد الموظفين: «من المثير جداً مدى الاهتمام الذي تبديه قيادتنا بالموظفين، حيث إنها ملتزمة بجعل (كوفر ماي ميدز) أفضل مكان للعمل. هذا هو المكان الوحيد الذي عملت فيه والذي يعامل فيه الجميع بإنصاف، ويقدّر المدخلات من جميع مستويات الشركة، ويساعد الموظفين على تنمية مهاراتهم وخبراتهم».



كاثي أنجلبرت

ديلويت 97%

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شهادة أحد الموظفين: «هؤلاء الناس يعرفون بالضبط ما يفعلونه. لقد وضعوا معايير عالية ويحققون أهدافهم باستمرار. إن توقعاتهم وتخطيطاتهم للمشاريع ممتازة. كما أن الإدارة في المستويات العليا ذكية للغاية ولديها خبرة بوضع الرؤى».



أيرهارد بريتور

كيرسورس96 %

شهادة أحد الموظفين: «إن الشركة تهتم حقاً بأفرادها وموظفيها ومجتمعاتها. أنا أحب العمل في شركة تهتم فعلياً بموظفيها، وليس فقط بنتائجها المالية. أشعر بأنني أساهم في جعل العالم مكاناً أفضل عبر العمل التطوعي وخدمة المجتمع».



جاري أس جوثارت

أنتيوتف سيرجيكال 97%

يقول أحد الموظفين: «الناس هنا يتحلون بالنزاهة والمصداقية والشفافية من الإدارة العليا إلى صغار الموظفين. وهناك مهمة وأهداف واضحة للشركة. أنا ممتن جداً كوني جزءاً من هذا الفريق».



هوبيرت جولي

بست باي 97%

يقول أحد الموظفين: «لقد عملت من النائب الأول للرئيس وفي أحيان أخرى مع الرئيس التنفيذي مباشرة، وكل التنفيذيين في الشركة لديهم رؤية واضحة للمكان الذي يريدون للشركة الوصول إليه، وأنا سعيد لكوني جزءاً من هذه الشركة الرائعة».



أسفاند دنشو

مجموعة سامونز المالية 97%

يقول أحد الموظفين: «إن شركة سامونز مكان رائع للعمل، والإدارة العليا ودودة جداً ويمكن التواصل معها بشفافية. هناك تركيز كبير على ثقافة الشركة والتوازن بين العمل والحياة الشخصية».



ماني ماسيدا

باين آند كومباني 97%

يقول أحد موظفي باين آند كومباني: «مكان يوفر فرصاً عظيمة لبناء مهارات العمل الأساسية. والقيادة تستثمر في الأهداف المهنية للموظفين بغض النظر عن مساراتهم الوظيفية».



مارك بينوف

سيلزفورس 96%

شهادة أحد الموظفين: «مارك بينوف هو أفضل مدير تنفيذي على الإطلاق، وهو السبب الرئيسي في نجاح سيلزفورس، وكل خطوة يقدم عليها تعود بالنفع على الشركة وموظفيها».



تشارلز سي بات

أتش أي بي 99%

شهادة أحد الموظفين: «إن العديد من كبار القادة يفتخرون حقاً بعملهم. لقد تعلمت من الكثير من الناس، وكان لديهم رئيس جيد جداً، وإذا كنت تريد تنمية مسيرتك المهنية وإثراءها ف (أتش أي بي) هي المكان المناسب».



راندي ريتشاردسون

في 96%

شهادة أحد الموظفين: «أشعر بالفخر للعمل مع مجموعة من كبار التنفيذيين الذين يهتمون بموظفيهم ويوفرون لهم جميع الأدوات التي تساعدهم على النمو وتعزيز مهاراتهم وخبراتهم».



جون ليجر

تي موبايل 99%

يقول أحد الموظفين: «إن الإدارة رائعة جداً ومستعدة لمساعدتك في التقدم فهنالك فرص كبيرة داخل الشركة. إنها شركة تتميز بالشفافية بالإضافة إلى المزايا الأخرى، فبإمكانك كسب الكثر من المال بمجرد العمل بدوام جزئي».



جون بيرجستورم

بيرجستورم أوتوموتيف 96%

شهادة أحد الموظفين: «جون بيرجستورم هو قائد معروف بدعمه للأعمال الخيرية وسخائه، حيث تبرع لجمعية "Make A Wish" وكلية ويسكونسن للطب».



بات جيلسينجر

في إم وير 99%

شهادة أحد الموظفين: «تعتبر (في إم وير) شركة كبيرة، ولكن من نواحٍ كثيرة لديها خصائص الشركات الناشئة، وهذا أمر رائع للغاية، لأن الشركة تملك الموارد والبنى التحتية التي تمتلكها الشركات الكبيرة، وفي نفس الوقت تمنح الموظفين حرية العمل في العديد من المشاريع، مثلما هو الوضع في أي شركة ناشئة».