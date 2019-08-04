قفزة جنونية لأسعار الذهب في مصر

كتب: ضياء السقا

ارتفعت أسعار الذهب السبت، 3 أغسطس، في السوق المصري، بقيمة 10 جنيهات، بالمقارنة بأسعار نهاية الأسبوع الماضي.

وكان عيار21 قد سجل مؤخرا، 666 جنيها للجرام، وهو أعلى مستوى للذهب في مصر منذ مطلع عام 2019.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

وبحسب وكالة رويترز، ارتفعت الأسعار العالمية للذهب من 1407 دولارات إلى 1444 دولار، بسبب قرار خفض الفائدة لدى البنك الفيدرالى الأمريكى ربع نقطة.

وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية السبت كالتالي:

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عيار 18 بـ 569 جنيها للجرام

عيار 21 بـ 664 جنيها للجرام

عيار 24 بـ 758 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 5312 جنيه

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.