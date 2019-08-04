كل ما تريد معرفته عن “العداد الكودي”.. وأفضل وقت للشحن.. وماذا تفعل إذا انقطعت الكهرباء أو إذا ضاع الكارت

كتب: ضياء السقا

نشرت الشركة القابضة للكهرباء، معلومات هامة عن العدادات مسبوقة الدفع “الكارت”، وكيف يتم التعامل معها، وأفضل وقت لشحنها، وماذا تفعل إذا ضاع "كارت الشحن" وغيرها من الأسئلة الهامة التي تدور في أذهان المواطنين.

س: إزاى ممكن تعرف رصيدك ؟

ج : بالعداد 3 شاشات رئيسية الرصيد بالجنية -الرصيد بالكيلو- الشريحة

س : متى يتم شحن العدادات مسبوقة الدفع؟

ج : توجد بالعداد لمبة بيان فى واجهة العداد تضيئ عند وصول الرصيد إلى حد الإنذار وتضيئ ثانية عند وصول الرصيد إلى حد الفصل وعندما يفصل تقوم بتركيب الكارت بالعداد فتعود الكهرباء حتى تقوم بالشحن.

حد الإنذار ١٠ جنيهاً وحد الفصل ٨ جنيهات .

س : ما هو أفضل وقت للشحن خلال الشهر ؟

ج: هناك شائعه ان الشحن يكون افضل اول الشهر لانك تكون عند الشريحه الاولى وبالتالى رصيدك بالكيلو يكون اكبر ولكن نفترض ان رصيدك انتهى هل ستظل بدون كهرباء حتى اول الشهر ؟؟ طبعا لا وللعلم عند اول كل شهر يعود العداد للشريحه الاولى وبالتالى رصيدك بالكيلو يزيد مره اخرى.

س : لماذا لايعود العداد للشريحة الأولى عند الشحن ؟

Advertisements

ج : العداد مبرمج بالوقت والتاريخ ويعود للشريحه الاولى مع اول دقيقه كل شهر وهو بذلك يحقق لك عداله استخدام لانه فى نظام العداد القديم يتم محاسبتك بالشهر من مرور القارئ حتى مروره مره اخرى

س :هل هناك حل لو فصل العداد والكارت غير موجود بجانب العداد ؟

ج : فى حالة وفصل العداد ممكن اللى فى البيت يقوم بادخال بطاقه رقم قومى او فيزا بنك فى العداد فيعود التيار الكهربائى فورا حتى عودتك بالكارت.

س :لو الكارت ضاع إيه الحل؟

ج : التوجه لشركة الكهرباء بصوره او رقم العداد وبطاقة الرقم القومى للاطلاع عليها او توكيل او عقد ايجار موثق من صاحب العداد ودفع قيمة الكارت الجديد طبقا للرسوم المقررة بالشركة وبيتم استخراج كارت جديد وتفعيله وتسلمه فى دقائق معدوده.

س : وهل يتلف الكارت ؟

ج : نعم لو تعرض للماء والعرق والشمس بتتأثر الشريحه النحاسيه ولا تعود تعطى بيانات ولا نتمكن من قرائتها بيتم تغييره لذا ننصح بالحفاظ على الكارت.

س :ما العمل لو الكارت ضاع وعليه شحنه لم تفرغ بالعداد؟

ج : لا داعى للقلق كل عملية شحن بتسجل فى ذاكرة العداد برقمها وقيمتها ولو ضاع الكارت وعليه شحنه لم تفرغ بالعداد بيتم استخراج كارت وعند برمجته بتسجل كل بياناتك وكذلك عمليات الشحن بارقامها وقيمتها وعند تركيب الكارت بالعداد لو ذاكرة العداد وجدت عمليه لم تفرغ بالعداد يتم استقبالها بالعداد وتنفذ فورا.

س : ما هى الوسائل المتاحه للشحن؟

ج : اولا الشحن من أى هندسة تابعة للشركة أو الشحن من اى منافذ بيع فورى.