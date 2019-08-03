الثروة الداجنة: إنتاج مصر من البيض 13 مليار سنويا ونصيب الفرد 130 بيضة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن إنتاج مصر من البيض يكفى للاستهلاك المحلى بل يزيد عن الطلب، مشيرا إلى أنه بناء على آخر إحصائية فإن نصيب الفرد من الأبيض وليس البلدى وفق إنتاج المزارع المحلية يصل إلى 130 بيضة سنويا.
وأضاف السيد فى تصريح لليوم السابع أن إنتاج مصر سنويا من البيض ارتفع إلى 13 مليار بيضة سنويا، مشيرا إلى أن أسعار البيض فى الوقت تعتبر مرتفعة نسبيا، حيث إن سعر الكرتونة فى الأسواق حاليا بحوالى 40 جنيها للمستهلك.
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