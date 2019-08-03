شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمات المالية تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر قطاع الخدمات المالية ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضى، وبلغ 156.5 مليون ورقة بقيمة 660.8 مليون جنيه، وجاء قطاع العقارات ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ 157.9 مليون ورقة، بقيمة 508.9 مليون جنيه.

فيما احتل قطاع الاتصالات، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 191.7 مليون ورقة بقيمة 324 مليون جنيه، تلاه قطاع البنوك بحجم تداول 5.8 مليون ورقة بقيمة 269.7 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 22 مليون ورقة بقيمة 164.1 مليون جنيه.

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وفى المركز السادس حل قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بحجم تداول بلغ 27 مليون ورقة منفذة بقيمة 123.7 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 26.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 109.2 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 16.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 85 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات بحجم تداول 9.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 77.8 مليون جنيه، ثم قطاع الكيماويات بحجم تداول بلغ 8.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 65.1 مليون جنيه.

وحل قطاعا التكنولوجيا والمرافق فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 85.1 ألف ورقة منفذة بقيمة 2.2 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 3376 ورقة بقيمة 211.8 ألف جنيه.