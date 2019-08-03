شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة التجارية بالقاهرة تجتمع غدا لاختيار هيئة المكتب ونائبي الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إبراهيم العربى رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة إن الغرفة تشهد غدا الأحد أول اجتماع لمجلس ادارة الغرفة التجارية بعد إعلان وزارة الصناعة والتجارة الخارجية للأعضاء المعينين.

وأوضح العربى فى تصريح لـ"الخليج 365" أن الاجتماع سيكون إجرائيا حيث من المقرر أن يتم اختيار أعضاء هيئة المكتب ونائبين لرئيس الغرفة، وذلك بعد أن اكتمل أعضاء مجلس الإدارة .

وكان وزير التجارة والصناعة أصدر قرارين بدعوة مجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات وكذا مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية للانعقاد لانتخاب هيئة المكتب، ونص القرار الأول على أن يتم دعوة مجالس إدارة الغرف التجارية بكافة محافظات الجمهورية للانعقاد في موعد غايته 5 أغسطس 2019.

بينما نص القرار الثانى على أن يتم دعوة مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية للانعقاد يوم 19 أغسطس 2019 بمقر الاتحاد بالقاهرة ، وتأتى هذه القرارات في إطار استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالدورة الجديدة للإحاد العام للغرف التجارية 2019/2023.مضيت المرتبات