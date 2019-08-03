شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة مواد البناء: استقرار أسعار الحديد.. والأسمنت بـ850 جنيها للطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار مواد البناء من حديد وأسمنت مستقرة فى الأسواق، مشيرا إلى أن السوق به فائض فى الإنتاج ساهم بشكل كبير فى ثبات الأسعار للمستهلكين.

Advertisements

وأضاف الزينى فى تصريح لليوم السابع أن أسعار الحديد من المصنع تتراوح بين 11.200 – 11.890 للطن بينما تتراوح الاسعار للمستهلك، بين 11.350 – 11.900 للطن، مشيرا إلى أن أسعار الحديد قد تشهد انخفاضا قبل نهاية العام.

وأشار الزينى إلى أن متوسط سعر طن الاسمنت من المصنع يبدأ من 750 جنيها، فى حين يصل إلى المستهلك بسعر 850 جنيها للطن.