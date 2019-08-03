عاجل .. المملكة و روسيا تؤكدان على الإلتزام باتفاقية خفض إنتاج النفط حتى نهاية الربع الأول من عام ٢٠٢٠

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

أوضح وزير الطاقة،خالد الفالح،اليوم، أنه أكد مع وزير الطاقة الروسي على الإلتزام باتفاقية خفض الإنتاج حتى نهاية الربع الأول من عام ٢٠٢٠

وقال الفالح “: بالأمس زرت روسيا واجتمعت بمعالي وزير الطاقة الروسي الكساندر نوفاك، حيث ناقشنا مسيرة الشراكة السعودية الروسية منذ الزيارة التاريخية التي قام بها سيدي خادم الحرمين الشريفين- حفظة الله- إلى روسيا عام ٢٠١٧ والإعداد لزيارة فخامة الرئيس بوتن للمملكة.

ونؤكد بأننا سنستمر بعقد هذه اللقاءات والحوارات المتميزة بين بلدينا بما يضمن تحقيق المزيد من التقدم والشراكة وتنمية الاستثمارات والتجارةالمتبادلة،

وأضاف: “كما تباحثنا بشأن أسواق البترول، وأكدنا على استمرارنا بمستويات عالية من الالتزام باتفاقية خفض الإنتاج حتى نهاية الربع الأول من عام ٢٠٢٠ بهدف عودة مخزونات النفط العالمي إلى نطاقها الطبيعي.