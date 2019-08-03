تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة..و"العقارات" يرتفع بنسبة 2.7%

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضى، إذ تراجعت 8 قطاعات على رأسها الكيماويات، فيما ارتفعت 3 قطاعات على رأسها قطاع العقارات. وتراجع قطاع الكيماويات بنسبة 6.3%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 5.6%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 4.3%، ثم قطاع التشييد ومواد البناء بنسبة 2.4%، فقطاع الموارد الأساسية بنسبة 2.1%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.2% ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.1%، وأخيراً قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 0.3%. Advertisements فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 2.7%، ثم قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بنسبة 2.4%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.1%، وأخيراً استقر قطاع الاتصالات.

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