شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الدواجن لـ 21 جنيها وارتفاع كرتونة البيض لـ 35.5 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت 3-8- 2019، تراجعا فى أسعار الدواجن مع ارتفاع أسعار البيض، وذلك طبقا للأسعار المقررة من شعبة الدواجن والبيض بالغرفة التجارية بالقاهرة.
وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار الدواجن اليوم من المزرعة 21 جنيها للكيلو، فيما تصل إلى المستهلك بين 25 جنيها للكيلو، فيما استقرت أسعار الدجاج البلدى عند 27 جنيها للكيلو وتباع للمستهلك عند 32 جنيها بحد أقصى.
وأضاف عبد العزيز فى تصريح لليوم السابع أن سعر كرتونة البيض شهدت ارتفاعا لتصل الى 35.5 جنيها من المزرعة، موضحا أنها تباع للمستهلك بين 41- 42 جنيها للكيلو.
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