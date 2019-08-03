1.03 مليار في حسابات مستفيدي القرض العقاري المدعوم ليوليو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

أودع صندوق التنمية العقارية نحو 1.03 مليار ريال في حسابات مستفيدي برنامج «سكني» من وزارة الإسكان والصندوق العقاري، عن يوليو الماضي، توزعت إلى 160.5 مليون ريال دعما لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم، و865.9 مليون ريال لمستفيدي مبادرة دعم القروض العقارية للعسكريين.

وأوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي أمس أن إجمالي المبالغ التي تم إيداعها في حسابات مستفيدي «التمويل العقاري المدعوم» منذ إعلان التحول في يونيو 2017، حتى نهاية يوليو الماضي، وصل إلى 1.15 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي المبالغ المودعة لمستفيدي مبادرة القرض السكني للعسكريين في الخدمة 4.99 مليارات ريال، قدمت كقرض حسن يسدد بعد الانتهاء من سداد القرض الأساسي.

100 ألف عقد

ولفت إلى أن الصندوق يسير وفق خطط واستراتيجيات داعمة لكل ما يخدم الوطن والمواطن، حيث إن المواطن المستفيد هو الركيزة الأساسية التي تسعى من خلالها البرامج والمبادرات لتمكينه من تملك مسكنه الأول بكل يسر وسهولة، مؤكدا التزام الصندوق بإيداع مبالغ الدعم شهريا حسب العقود الموقعة مع المستفيدين.

وأشار إلى أن توقيع أكثر من 100 ألف عقد عقاري مدعوم حتى نهاية النصف الأول من 2019، يأتي تأكيدا على ثقة المواطنين بالبرامج والمبادرات والممكنات التي يقدمها برنامج سكني منذ إعلان برنامج التحول، مضيفا أن مبالغ الدعم الشهري تودع في حسابات المستفيدين قبل حسم قسط التمويل في نهاية كل شهر ميلادي.

Advertisements

نمو 242%

وبين أن الصندوق العقاري وخلال النصف الأول من 2019 قدم أكثر من 68,520 عقدا تمويليا، بقيمة 31.38 مليار ريال، مقارنة بـ20 ألف عقد بقيمة 12.74 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2018، محققة بذلك نموا تجاوز 242% في أعداد العقود، مشيرا إلى أن ارتفاع أعداد المستفيدين من القرض المدعوم يؤكد استمرار نمو القروض العقارية السكنية المقدمة للأفراد من جميع الجهات التمويلية من بنوك وشركات تمويلية.

30 خدمة الكترونية

وذكر العمودي أن الصندوق العقاري نفذ أخيرا عددا من الخدمات الالكترونية التي تسهل الإجراءات التمويلية، موضحا أن من الخدمات أكثر من 30 خدمة الكترونية، إضافة إلى خدمة المستشار العقاري، وكذلك تركيب أجهزة الخدمات الذاتية التي تغني المراجع من الاستعانة بالموظفين وتمكنه من تنفيذ إجراءات تمويله العقاري خارج أوقات الدوام الرسمي، مشددا على استمرار صندوق التنمية العقارية في تقديم خدماته لجميع المستفيدين، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم لتسريع حصولهم على قروضهم العقارية المدعومة. وأكد أن بإمكان المواطنين تنفيذ جميع الخدمات خلال إجازة عيد الأضحى عبر البوابة الالكترونية للصندوق أو أجهزة الخدمات الذاتية المتاحة في الفروع، كما يمكنهم الاستفادة من خدمات المستشار العقاري الكترونيا عبر التطبيق على الأجهزة الذكية.

دعم عقود التمويل العقاري

01 يوليو 2019

1026.4 مليونا

160.5 مليونا دعم أرباح عقود التمويل العقاري

865.9 مليونا لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين

02 منذ يونيو 2017 حتى يوليو 2019