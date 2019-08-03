73 % مؤشر النضج للخدمات الحكومية في النصف الأول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

وصل مؤشر النضج للخدمات الحكومية إلى أكثر من 73% للنصف الأول من العام الحالي، بحسب تقرير إنجازات التحول الرقمي نصف السنوي لعام 2019، والذي أطلقته اللجنة الوطنية للتحول الرقمي أمس، بدعم من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الأمير محمد بن سلمان. ويعد المؤشر أداة لتقييم وقياس مستوى التقدم المحقق من قبل الجهات الحكومية لخدماتها الالكترونية.

ويسلط تقرير إنجازات التحول الرقمي الضوء على أهم إنجازات التحول الرقمي في السعودية ويبرز الجهود المميزة للجهات الحكومية التي أسهمت في تعزيز المبادرات والإنجازات الرقمية في مختلف القطاعات ودورها في تفعيل التحول الرقمي بمختلف مجالاته التي تنعكس على حياة الفرد والمجتمع، وتسهم في تعزيز القطاعات الحيوية رقميا، والوصول بالوطن إلى مستويات رفيعة من الحياة الكريمة.

ويشكل التحول الرقمي انتقالا نوعيا من شأنه تحقيق الارتقاء برفاهية الحياة وإزالة المعيقات الزمانية والمكانية والإجرائية، وفقا للمستهدفات المتعلقة بالتحول الرقمي والواردة في رؤية المملكة 2030، وهو الأمر الذي من خلاله ستتوجه المملكة نحو آفاق واسعة، تتمتع فيها التنمية بسمات الاستدامة والقوة والمتانة الضامنة لحياة عصرية، ومجتمع رقمي وحكومة رقمية واقتصاد رقمي مزدهر.

269 ألف وظيفة بالاتصالات

وأفاد التقرير بأن من أبرز الإنجازات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وصول عدد المنازل المغطاة بالألياف الضوئية في المملكة إلى أكثر من 2.4 مليون منزل، وذلك حتى منتصف 2019، كما قدمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مجموعة من المبادرات والبرامج لتأهيل الكوادر الوطنية، حيث تم تدريب أكثر من 14 ألف كادر وطني من الخريجين والخريجات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات لمنتصف 2019.

Advertisements

وبلغ عدد الوظائف في القطاع إلى أكثر من 269 ألف وظيفة بلغت نسبة الوظائف النسائية منها 13.5%، وفي السياق نفسه تم إطلاق برنامج رواد التقنية بالشراكة مع أكثر من أربعين شريكا من القطاعات الحكومية والخاصة. ويقدم البرنامج معسكرات تدريبية ومسرعات أعمال تهدف إلى المساهمة في تحويل الأفكار والحلول الرقمية المشاركة إلى مشاريع قائمة تخدم قطاعات الصحة والحج والعمرة والصناعة والمدن الذكية والترفيه والرياضة والتجارة الالكترونية، وبلغ عدد المسجلين 2700 مسجل.

5.5 ملايين مواطن في «موعد»

وفي قـطاع الصحة أظهر التقرير أن عدد المواطنين المسجلين في خدمة موعد لعام 2019 وصل إلى 5.5 ملايين مواطن، ووصل عدد المواعيد المسجلة في الخدمة إلى 9 ملايين موعد.

أما في قطاع التجارة الالكترونية، فقد جرى إصدار نظام التجارة الالكترونية الذي يهدف إلى تعزيز الثقة في المعاملات التجارية الالكترونية وحماية حقوق المستهلك وتحفيز أنشطة التجارة الالكترونية وتطويرها.

ولجعل المدن السعودية ذكية ومتطورة فقد بلغ عدد وحدات الإنارة الذكية حتى الآن 35 ألف وحدة في ثماني مدن سعودية.

17 خدمة جديدة في «أبشر»

ووفقا للتقرير أطلقت وزارة الداخلية مبادرة «طريق مكة»، وتنفذها أكثر من 7 جهات حكومية، وتهدف المبادرة إلى الارتقاء بخدمات الحجاج وتسهيل إجراءات سفرهم لأداء فريضة الحج، وذلك من خلال إنهاء إجراءات الجوازات، والتحقق من توفر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة في مطارات الدول التي يغادر منها الحجاج. وأضافت الوزارة 17 خدمة جديدة في النصف الأول من عام 2019 لبرنامج «أبشر» لتصل خدماته إلى 180 خدمة مقدمة للمستفيدين. وفي قطاع العدل أطلقت وزارة العدل نظام «ناجز المحاكم» في 177 محكمة من محاكم الدرجة الأولى بهدف توحيد الإجراءات فيما بينها.