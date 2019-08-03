كتب مدحت وهبة
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية ان الدولة تعمل على توجيه الدعم للفئات الأولى بالرعاية أنه يتم استبعاد من ينطبق عليه مؤشرات العدالة الاجتماعية فى تنقية البطاقات.
وأضاف أن من لديه سيارة ويعمل عليها كمصدر رزق عليه التقدم بتظلم وبثبوت ذلك سيقبل...
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التموين: من يملك سيارة يعمل عليها كمصدر رزق لن يتم حذفه من البطاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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