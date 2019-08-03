الاقتصاد

وزير التموين: من يملك سيارة يعمل عليها كمصدر رزق لن يتم حذفه من البطاقة

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كتب مدحت وهبة

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية ان الدولة تعمل على توجيه الدعم للفئات الأولى بالرعاية أنه يتم استبعاد من ينطبق عليه مؤشرات العدالة الاجتماعية فى تنقية البطاقات.

وأضاف أن من لديه سيارة ويعمل عليها كمصدر رزق عليه التقدم بتظلم وبثبوت ذلك سيقبل...

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