"السياحة العالمية" تطلق مسابقة لأفضل فيديو ترويجى للسياحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت منظمة السياحة العالمية النسخة الرابعة لمسابقة "أفضل فيديو ترويجى للسياحة" للعام الجارى، ودعت جميع الدول الأعضاء إلى المشاركة فى هذه المسابقة التى تنظمها بهدف الترويج للمواقع السياحية حول العالم.
وقالت منظمة السياحة العالمية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" و"فيسبوك" "نرغب فى التعرف على بلدكم، لنستكشف سبل الاستدامة السياحية فيها، لذا يسرنا دعوتكم لتكونوا مرشدين عالميين من خلال الاشتراك فى المسابقة، علماً أن آخر موعد لاستقبال المشاركات هو منتصف أغسطس المقبل".
وأطلقت النسخة الرابعة للمسابقة خلال الدورة الـ 23 للجمعية العامة، وتتفرع المسابقة للمرة الأولى إلى فئتين: فئة الفيديو الترويجى للبلد، وفئة التجارب الاستثنائية للاستدامة السياحية، وهى فئة جديدة، تهدف إلى إلقاء الضوء على دور السياحة فى التنمية المستدامة للبلد، بما يتماشى مع التزام منظمة السياحة العالمية بجدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030، وسيتم إعلان الفائزين بالمسابقة خلال الجلسة الثالثة والعشرين للجمعية العامة للمنظمة.
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