شكرا لقرائتكم خبر عن موسم الطائف السياحى يوفر 15 ألف فرصة عمل بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية أن موسم الطائف السياحى سيساهم في توفير العديد من الوظائف الموسمية والفرص الاستثمارية لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب في المنطقة، حيث سيوفر المهرجان ما يصل إلى 15 ألف فرصة عمل.

وقالت الهيئة إن المهرجان الذى يستمر لثلاثين يوماً سيلقى الضوء على المقومات الخاصة لمدينة الطائف بوصفها "مصيف العرب"، كما سيُبرز مكانتها كمركز عالمي للسياحة، التي تعتبر من أهم قطاعات الاقتصاد الوطنى.

ويأتى إطلاق موسم الطائف تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 الساعية لتنويع الاقتصاد الوطني وتطوير قطاع السياحة والضيافة، كما يعتبر الموسم من بين الجهود الهادفة لتعزيز جودة الحياة ورفع الإنفاق الداخلي على السياحة والأنشطة الثقافية والترفيهية، إلى جانب مساهمته في توفير الفرص الوظيفية والاستثمارية لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.