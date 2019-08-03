شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق منخفضة..و"إس أند بي 500" يسجل خسائر للجلسة الخامسة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم بفعل مخاوف الحرب التجارية، ولم يفلح تقرير الوظائف الإيجابي في درء هذه الخسائر، وهبط "إس أند بي" خسائر للجلسة الخامسة على التوالي.



وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد أثار قلق الأسواق العالمية بعد إعلانه عن عزم الإدارة فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على واردات من سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار بداية من أوائل سبتمبر/أيلول.



وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية إضافة الاقتصاد 164 ألف وظيفة في الشهر الماضي فيما استقر معدل البطالة دون تغيير.



وشهد الأسبوع الجاري قرار الاحتياطي الاتحادي بخفض الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2008 حيث تم تقليص الفائدة بربع نقطة إلى 2.25% من 2.50% مع التلميح إلى خفضها مرة ثانية هذا العام.

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وفي سوق النفط، ارتفع سعر "ويست تكساس" بنسبة 3.2% مغلقا عند 55.66 دولار للبرميل، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 1%، وبلغ أعلى سعر في الجلسة عند 56.05 دولار وأقل سعر عند 54.1 دولار.



وصعد "برنت" بنسبة 2.3% وأغلق عند 61.89 دولار للبرميل، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 2.4%، فيما سجل أعلى سعر عند 62.9 دولار وأقل سعر عند 60.9 دولار.



وفي ختام آخر جلسات الأسبوع، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.3% (ما يعادل 98 نقطة) إلى 26485 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 2.6%، وبلغ أعلى مستوى عند 26570 نقطة وأقل مستوى عند 26249 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 1.3% (ما يعادل 107 نقاط) إلى 8004 نقاط، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 3.9%، وسجل أعلى مستوى عند 8068 نقطة وأقل مستوى عند 7953 نقطة.



وهبط "إس أند بي 500" بنسبة 0.7% (ما يعادل 21 نقطة) إلى 2932 نقطة، وسجل خسائر هذا الأسبوع بنسبة 3.1%، وبلغ أعلى مستوى عند 2945 نقطة وأقل مستوى عند 2914 نقطة.