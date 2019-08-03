الاقتصاد

الريبل تصاحب العملات الرقمية نحو الهبوط رغم خسائر الأسهم

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الريبل خلال تعاملات اليوم وسط خسائر في سوق العملات الرقمية على الرغم من الضغوط في أسواق الأسهم العالمية في خضم تصاعد الحربالتجارية بين الولايات المتحدة والصين.


وتعرضت أصول المخاطرة كالعملات الرقمية والأسهم لخسائر ومبيعات مكثفة اليوم بعد إعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على واردات من سلع صينية بنحو 300 مليار دولار بداية من سبتمبر/أيلول القادم.


وأقبل المستثمرون على أسواق المعادن النفيسة كملاذات آمنة في مواجهة مخاوف الحرب التجارية المتصاعدة.

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يأتي ذلك في الوقت الذي لا يزال هناك قلق من عملة "فيسبوك" الرقمية "ليبرا" التي تنوي طرحها في العام المقبل، ويخشى ساسة وحكومات وبنوك مركزية من سوءء استغلال هذه العملة الافتراضية في أنششطة غير قانونية كمغسل الأموال.


وعلى صعيد التعاملات، انخفضت الريبل بحلول الساعة 21:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.3% إلى 0.31 دولار، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 0.32 دولار وأقل سعر عند 0.31 دولار.

وتراجعت "بتكوين" بنسبة 0.4% إلى 10375 دولارا، وسجلت أعلى سعر عند 10666 دولارا وأقل سعر عند 10323.1 دولار.

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