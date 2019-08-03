شكرا لقرائتكم خبر عن "شيفرون" تعلن ارتفاع أرباحها الفصلية بأكثر من 26% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أرباح "شيفرون" خلال الربع السنوي الثاني بنسبة 26.3% بدعم من ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاج الشركة من النفط والغاز الطبيعي.



واستفادت الشركة في نتائج أعمالها من رسوم قدرها مليار دولار تلقتها بعد الإعلان عن صفقة استحواذ "أوكسدنتال بتروليوم" على "أناداركو" مقابل 33 مليار دولار.



وارلتفع إنتاج أمريكا من النفط الصخري بنسبة 21% خلال الربع الثاني، وهو ما أثر سلبيا على أسعار الخام عالمياً.

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وبلغ إنتاج الشركة من النفط والغاز الطبيعي بنسبة 9.1 إلى 3.08 مليون ببرميل يومياً، وهو أعلى مستوى شهري قياسي لها على الإطلاق.



هذا، وقد ارتفعت أرباح "شيفرون" إلى 4.31 مليار دولار أو ما يعادل 2.27 دولار للسهم في الربع الثاني من 3.41 مليار دولار أو 1.78 دولار للسهم قبل عام.



وعلى صعيد التعاملات، استقر سهم "شيفرون" عند 120.7 دولار، وسجل أعلى سعر عند 122.5 دولار وأقل سعر عند 117.8 دولار.