شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "إكسون موبيل" ينخفض رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات في الربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "إكسون موبيل" خلال تعاملات الجمعة على الرغم من إعلان شركة الطاقة الأمريكية عن نتائج أعمال أعلى من التوقعات في الربع السنوي الثاني.



وبلغ صافي إنتاج "إكسون موبيل" من الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام والبيتومين وغيرها من المواد البترولية 2.4 مليون برميل يومياً في الربع الثاني من 2.212 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من عام 2018.

Advertisements



وسجلت الشركة الأمريكية صافي دخل قدره 73 سنتا للسهم في الربع الثاني بينما توقع محللون أرباحا قدرها 66 سنتاً للسهم.



أما الإيرادات الفصلية، فقد قفزت إلى 69.091 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر منتهية في الثلاثين من يونيو/حزيران، في حين توقع محللون إيرادات قدرها 65.202 مليار دولار في نفس الفترة.



وارتفع سهم "إكسون موبيل" (xom) بنسبة 6.3% منذ بداية العام حتى إغلاق جلسة الأمس، لكنه انخفض اليوم بنسبة 1.2% إلى 71.5 دولارر، وسجل أعلى سعر عند 73.2 دولار وأقل سعر عند 71.2 دولار.