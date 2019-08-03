شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تستأنف نغمة الارتفاع لكنها تسجل خسائر أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم مستأنفة نغمة المكاسب التي حققتها في االآونة الأخيرة، لكن هذا الارتفاع لم يكن كافياً لمحو الخسائر الأسبوعية، وتلقى المعدن دعماً اليوم من إقببال المستثمرين على المعادن النفسة كملاذ آمن في ظل الحرب التجارية بالإضصافة إلى تراجع الدولار.



وسادت مخاوف في الأسواق العالمية من تصاعد الحرب التجارية بعد إعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% ضد واردات من سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار بداية من سبتمبر/أيلول القادم.



وفي سياق متصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 98.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.4 نقطة وأقل مستوى عند 98.05 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 0.6% وأغلقت عند 16.27 دولار للأوقية، وسجل المعدن خسائر أسببوعية بنسبة 0.8%، وسجل أعلى سعر عند 16.385 دولار وأقل سعر عند 16.03 دولار.