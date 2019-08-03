شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع لليوم الثاني على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني خلال تعاملات الجمعة لليوم الثاني على التوالي بدعمٍ من ضعف العملة الأمريكية في ظل تصاعد الحرب التجارية وتجاهل المستثمرين للقلق حيال "بريكست".



وأعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمس فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على واردات من سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار بداية من الأول من سبتمبر/أيلول المقبل.



وهدد الرئيس "ترامب" باستمرار سياسة فرض رسوم جمركية ضد الصين إلى حين إجبارها على التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.

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من ناحية أخرى، لا تزال الأسواق في قلق من الحكومة البريطانية الجديدة بزعامة "بوريس جونسون" الذي صرح بأن بلاده سوف تخرج من الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول سواء باتفاق أم لا.



واعتبر محللون هذه التصريحات بمثابة تجاهل من حكومة "جونسون" للسعي للتوصل إلى اتفاق بشأن "بريكست".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 19:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 1.2159، وسجل أعلى سعر عند 1.217 وأقل سعر عند 1.209.