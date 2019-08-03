شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحقق مكاسب أسبوعية ويسجل أعلى إغلاق في أكثر من 6 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم وحقق المعدن النفيس مكاسب أسبوعية كما أغلب عند أعلى مستوياته في أكثر من ست سنوات، وذلك في ظل مخاوف الحرب التجارية وانخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وأعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أن إدارته سوف تفرض رسوما جمركية على وارداتها من سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار بداية من الأول من سبتمبر/أيلول.



وأشار إلى أن هذه الرسوم الجديدة تختلف عما يجري فرضه بالفعل من تعريفة نسبتها 25% على واردات من سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار.

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ومن ناحية أخرى، أضاف الاقتصاد الأمريكي 164 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بينما استقر معدل البطالة عند 3.7% دون تغيير.



وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 98.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.4 نقطة وأقل مستوى عند 98.05 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.8% إلى 1457.5 دولار للاوقية، وهو أعلى إغلاق منذ مايو/أيار 2013، وحقق المعدن النفيس مكاسب أسبوعية بنسبة 2.7%، فيما سجل أعلى مستوى عند 1461.9 دولار وأقل سعر عند 1442.5 دولار.