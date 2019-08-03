شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة مصر لتأمينات الحياة: افتتاح 5 فروع جديدة والانتهاء من الميكنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة مصر لتأمينات الحياة ، إحدى شركات القابضة للتأمين التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ، أن الشركة تستهدف تحقيق 5.2 إيرادات العام المالى 2019-2020 بالإضافة إلى تحقيق نحو 1.5 مليار جنيه صافى ربح .

وكشف أحمد عبد العزيز ل" الخليج 365" إننا نستهدف تحقيق أقساط تأمينية بقيمة 5.2 مليار جنيه، وتحقيق نحو 1.5 مليار جنيه صافى ربح خلال العام المالى 2019-2020، وذلك بنسب نمو جيدة عن العام المالى المنتهى .

وقال إن الاستثمارات خلال عام الموازنة تبلغ نحو 26 مليار جنيه وندرس سبل تنميتها ودراسة أي مشروعات جديدة ،سواء للدخول فى شراكة أو فى تأسيس شركات جديدة .

وحول خطة تطوير الشركة على مستوى المركز الرئيسى والفروع قال الدكتور احمد عبد العزيز اننا نخطو خطوات كبيرة فى هذا الأمر ،ومن المتوقع أن ننتهى منه خلال العام المالى الجارى وتحويل كل قطاعات الشركة لنظام مميكن ،وربط كل القطاعات ببعضها البعض من خلال 11 سيستم تتعلق بتأمينات الحياة وخدمة العملاء وإعادة التأمين الوارد ،وهو يربط الشركة تماما بجانب طرح خدمات فى صورة ابليكشن على الموبايلات للعملاء لتسهيل الخدمات وانتشارها ومواكبة التطور أيضا .

كما نعمل على نظام " ايه ار بى" المتعلق بإدارة الموارد من خلال مناقصة جارية وسيتم التوريد خلال العام الجارى لتطوير النظم المالية وادارة الكوادر البشرية .

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كما سيتم افتتاح من 3 إلى 5 أفرع جديدة للشركة العام المالى الجارى ،مراكز لخدمة العملاء بشكل جديد ومتطور على أحدث مستوى فى الشيخ زايد والمنيا والاسكندرية والقاهرة الجديدة بالشكل الجديد المتطور والآلى كليا.

واوضح اننا سنطرح منتجا جديدا بالتنسيق مع أحد البنوك الكبرى للتأمين البنكى سيتم الإعلان عن تفاصيله فى حينه .

وحول شهادة أمان قال رئيس شركة مصر لتأمينات الحياه انه حتى الآن تجاوز عدد المؤمن عليهم 900 الف وبلغت قيمة التأمين 1.3 مليار جنيه والاقبال على الشهادة فاق التوقعات كما ساهمت فى خلق رواج للتأمين فى حد ذاته هذا بجانب من دفعناه من تعويضات كبيرة منحت الثقة للمواطنين فى الشهادة.

وقال انه تم دفع تعويضات ل 1446 حاله وفاه بقيمه تعويضات 53 مليون جنيه ،بالاضافه الي 1000 فائز في السحب باجمالي 10 ملايين جنيه خاصة أن الشهادة لم تقتصر على فئات معينة فقط لأنه من الصعب أن يثبت أى إنسان مثلا أنه من الطبقات المهمشة وبالتالى تم فتحها للجميع والنتيجة أنها حققت مبالغ كبيرة وفى زيادة مستمرة، كما أن هناك حالات استفادت فعليا بالشهادة وتصرف حاليا .

وحول ما حققته الشركة من اقساط وايرادات اوضح انه حتى الآن ما تزال الميزانية تراجع ،ثم سيتم عرضها على الجهاز المركزى للمحاسبات، لكن الشركة نجحت خلال النصف الأول من العام المالى الماضى فى الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر 2018 فى تحقيق 3.3 مليار جنيه أقساط وحققت نحو 900 ملايين جنيه صافى ربح والمؤشرات ستكون أفضل عن العام المالى 2017-2018.