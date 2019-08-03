شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات: استقرار الأسعار حتى العيد والليمون يبدأ من 4 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 3-8-2019 استقرارا فى معظم الأصناف حسب التسعيرة المقررة بسوق العبور للجملة.
وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الأسعار تشهد استقرارا هذه الأيام ، متوقعا عدم تغيرها حتى عيد الأضحى.
وكشف أن أسعار الطماطم تترواح بين1 – 2 جنيه للكيلو، فيما استقر سعر كيلو البطاطس بين 3-5 جنيه للكيلو، والبصل تراوح بين 2-2.5 جنيه للكيلو، وتراوحت الكوسة بين 5-7 جنيهات للكيلو، فيما استقر سعر الفاصوليا بين 15 -25 جنيها للكيل ، و الخيار الصوب والبلدى بين من 2- 3.5 .
وأضاف النجيب، لـ"الخليج 365" أن الليمون البلدى تراجعت أسعاره ليتراوح بين 4-10 جنيها للكيلو والعنب البناتى بين 4-6 جنيهات، والكنتالوب بين 4-6 جنيهات، والخوخ بين 4-7 جنيهات للكيلو.
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الخضروات: استقرار الأسعار حتى العيد والليمون يبدأ من 4 جنيهات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.