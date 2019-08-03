شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات: استقرار الأسعار حتى العيد والليمون يبدأ من 4 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 3-8-2019 استقرارا فى معظم الأصناف حسب التسعيرة المقررة بسوق العبور للجملة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الأسعار تشهد استقرارا هذه الأيام ، متوقعا عدم تغيرها حتى عيد الأضحى.

وكشف أن أسعار الطماطم تترواح بين1 – 2 جنيه للكيلو، فيما استقر سعر كيلو البطاطس بين 3-5 جنيه للكيلو، والبصل تراوح بين 2-2.5 جنيه للكيلو، وتراوحت الكوسة بين 5-7 جنيهات للكيلو، فيما استقر سعر الفاصوليا بين 15 -25 جنيها للكيل ، و الخيار الصوب والبلدى بين من 2- 3.5 .

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وأضاف النجيب، لـ"الخليج 365" أن الليمون البلدى تراجعت أسعاره ليتراوح بين 4-10 جنيها للكيلو والعنب البناتى بين 4-6 جنيهات، والكنتالوب بين 4-6 جنيهات، والخوخ بين 4-7 جنيهات للكيلو.