شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الاتصالات: بدء اختبارات جودة المحمول فى بورسعيد والإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسؤول رفيع بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، عن بدء اختبارات جودة خدمات المحمول على مستوى الجمهورية، للشركات الأربعة العاملة فى السوق المصرية للاتصالات we واتصالات مصر واورنج وفودافون.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن اختبارات الخدمة بدأت فى اختبار الخدمة بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية وغدا الدلتا دمياط والمنصورة.

كانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد افتتحت المركز القومى لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية فى 11 يوليو الماضى، ويعتزم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات نشر تقرير جودة الخدمة بشكل مفصل أمام الجمهور عبر موقعه الإلكترونى أول سبتمبر بعد توقف نشر التقرير لما يقرب من عامين ونصف بسبب إطلاق خدمات الجيل الرابع للمحمول واحتياج الجهاز لأجهزة حديثة.

Advertisements

ويأتى افتتاح هذا المركز فى إطار اهتمام الدولة بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؛ واتخاذ كافة الإجراءات لضمان حقوق المواطنين فى الحصول على أعلى مستوى لخدمات الاتصالات والانترنت.

ويهدف المركز إلى تحقيق الشفافية حيث سيتم نشر تقارير شهرية على الموقع الالكترونى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وذلك لاطلاع المواطنين والشركات على مستوى جودة الخدمة المقدمة من شركات الاتصالات وبما يساعد المواطنين على اختيار أكثر الشبكات تميزاً فى المنطقة التى يقطن أو يعمل بها.

ويصل حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول نحو 93 مليون اشتراك وفقا لآخر تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.