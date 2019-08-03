الاقتصاد

الجريدة الرسمية تنشر قرارا بأسماء الأعضاء المعينيين فى الغرف التجارية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم 3 أغسطس برقم 174 لسنة 2019، قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 701 لسنة 2019 والخاص بالأسماء المعينة فى الغرف التجارية.

 

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وكان وزير التجارة والصناعة أصدر قراراً بأسماء الأعضاء المعينيين بمجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ومجالس إدرارت الغرف التجارية بمحافظات الجمهورية للدورة 2019 – 2023 ، على أن يبدأ العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ولمدة أربع سنوات.

 

ويأتي هذا القرار في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على تفعيل دور الإتحاد العام للغرف التجارية خلال المرحلة المقبلة من خلال ضخ دماء جديدة تسهم في استكمال مسيرة التطوير داخل الاتحاد ليتواكب مع المتغيرات علي الساحتين الداخلية والخارجية، مع التأكيد على أهمية الدور البارز الذي قام به مجلس إدارة وغرف الاتحاد في دورته المنقضية 2015-2019 .

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