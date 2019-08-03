شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار فى أسعار اللحوم اليوم داخل الأسواق والضأن يبدأ من 120 جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم اليوم السبت 3 -8-2019، استقرار فى الأسعار نسبياً فى معظم الأسواق بالقاهرة الكبرى، وذلك مع اقتراب عيد الأضحى المبارك
وتراوحت أسعار اللحوم الكندوز بين 110 حتى 140 جنيها للكيلو وذلك باختلاف المنطقة ونوعية وجودة اللحوم المباعة، فى حين يتراوح سعر كيلو اللحوم البتلو بين 120 وحتى 150 جنيها للكيلو، فيما سجلت اللحوم الضأن بين 125 إلى 150 جنيها للكيلو.
وجاءت اللحوم الجملى فى سعر 100 إلى 120 جنيها للكيلو، فيما تباع اللحوم السودانية فى منافذ التوزيع الاستهلاكية بين 85 - 90 جنيها للكيلو هذا للحوم الكندوز، والضمان بين 100-110 جنيهات للكيلو.
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