شكرا لقرائتكم خبر عن "تطوير مصر" تقدم ٩ 9 تطبيقات داخل مشروعاتها لتوفير حياة سعيدة لعملائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد شلبى، رئيس شركة تطوير مصر، إن الشركة تحتفل بتسليم المرحلة الأولى من مشروع فوكا بى، ومرور 5 سنوات على الشركة، لافتا إلى أن الشركة تملك 6300 عميل، وحققت مبيعات 15.5 مليار جنيه.

وأضاف الدكتور أحمد شلبي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة فى مقر المشروع، أن الشركة نجحت فى تقديم قيمة مضافة للسوق العقارى، لافتا إلى أن الشركة نجحت فى أن تكون واحدة من الشركات الرائدة فى السوق العقارى.

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وأوضح أن الشركة تسعى دائما لتسليم وحدات مشروعاتها بصورة فاقت كافة توقعات العملاء، ونجحت الشركة فى تحقيق كافة وعودها مع العملاء، لافتا إلى أن الشركة سلمت المرحلة الأولى من مشروع فوكا خلال 3 سنوات ونصف.

وأكد أن الشركة تستهدف خلال الـ 5 سنوات المقبلة، تستهدف تشغيل الشق غير السكنى لدى الشركة وفى مقدمتها الفنادق والمدارس والجامعات، بالإضافة إلى الاستمرار فى التوسع فى المشروعات فى مناطق مختلفة.

وأوضح أن شركة تطوير مصر، تقدم نحو 9 تطبيقات داخل المشروع وهى خدمات غير متوافرة فى مشروعات أخرى، لافتا إلى أن مستوى الحياة داخل المشروع مقام على حلول ذكية تستهدف توفير مصاريف الصيانة وتقديم حياة سعيدة للعملاء.