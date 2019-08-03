شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر السعودي يتراجع 1.7% الأسبوع الماضي بأقل تداولات منذ 22 أسبوعاً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم إعداد: محمد أبو الغيط

تقرير خاص – أخبار اليوم: أنهى المؤشر العام للسوق السعودي أسبوعه المنتهي في الأول من أغسطس الجاري محقق تراجعا وللأسبوع الثاني على التوالي خاسراً 152.61 نقطة بنسبة تراجع 1.73% ليغلق عند 8666.39 نقطة، وبأقل أحجام تداولات منذ 22 أسبوعاً.

وحسب إحصائية لموقع "أخبار اليوم" أنهى المؤشر العام أسبوعه عند مستوى 8,666 نقطة مقارنة بإغلاقه الأسبوع الماضي عند 8,819 نقطة وسط تداولات تقل بقرابة الثلث عن المتوسط الأسبوعي منذ بداية العام الحالي.

حيث تراجعت قيم التداولات إلى 12.82 مليار ريال (-10.47%) وهي أقل من المتوسط الأسبوعي منذ بداية العام والبالغ 18 مليار ريال وبما نسبته 29%، بينما تراجعت أحجام التداولات إلى 489.3 مليون سهم (-5.54%) وهي أقل تداولات منذ 22 أسبوعاً وتحديداً منذ الأسبوع المنتهي في 21 فبراير الماضي وهي تقل عن متوسط أحجام التداولات الأسبوعية منذ بداية العام البالغة 707.4 مليون سهم بما نسبته 30.84%.

والجدول التالي يوضح أداء الشركات الأكثر ارتفاعا وتراجعا خلال الأسبوع وكذلك الأكثر تداولا من حيث الأحجام والقيم:

وبتراجع المؤشر الأسبوعي الحالي يكون قد تراجع في 12 أسبوعا منذ بداية العام مقابل ارتفاعه في 18 أسبوعا آخرين، والجدول التالي يوضح أداء المؤشر العام خلال آخر 10 أسابيع:

وتراجع الأسبوع الحالي 11 قطاعات وكان الأكثر تراجعاً من حيث النسبة قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 4.50%، تلاه المرافق العامة وبتسبة 4.03%، في حين ارتفع 9 قطاعات كان على راسهم قطاع السلع طويلة الأجل وبنسبة 3.48%، تلاه إنتاج الأغذية 1.68%، واستقر قطاع الأدوية عند إغلاقه الأسبوع الماضي.

أما بالنسبة للقطاعات الأكثر تاثيراً على حركة المؤشر العام وهما البنوك والمواد الأساسية فقد تراجعا بنسب 2.33% و2.19% على التوالي، وكان قد تراجعا الأسبوع الماضي بنسب 2.71% وبنسبة 2% على التوالي كذلك، وهما يسهمان بأكثر من 50% من حجم التأثير على المؤشر العام.

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وكان المؤشر العام قد حقق الأسبوع الماضي أعلى تراجع له في شهرين ونصف أو في 10 أسابيع وبالتحديد منذ الأسبوع المنتهي في 16 مايو الماضي، ليتنازل سريعا عن مستوى الـ 9000 نقطة والتي أغلق فوقها الأسبوع قبل الماضي للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، وتحديدا منذ الأسبوع الأول من مايو الماضي.

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